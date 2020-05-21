В Краснодарском крае продлили карантин

Власти Краснодарского края до 6 июня продлили карантин. Об этом рассказал журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.

По его словам такое решение принято единогласно с учётом эпидемиологической обстановки в крае, мнения главы Роспотребнадзора края, врачей, министра здравоохранения Кубани, а также глав муниципалитетов передаёт РИА Новости.

Кондратьев также отметил, что движение между муниципалитетами по-прежнему возможно только по красным пропускам. Въезд на Кубань из других регионов ограничен (за исключением транзита). Кроме того, продолжают работать обсерваторы, сохраняется запрет на массовые, спортивные и детские мероприятия, парки, набережные, пляжи и торговые центры остаются закрытыми.

Между тем, с 23 мая в регионе вводятся некоторые послабления. В частности, открываются строительные предприятия, парикмахерские/салоны красоты, автосалоны и автомойки, магазины стройматериалов и другие торговые точки площадью до 400 квадратных метров.

Также будут сняты ограничения на движение внутри муниципалитетов, возобновится работа общественного транспорта и частично — пригородного. Между тем жители старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции.

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