В Совфеде предлагают узаконить понятие самоизоляции

В Совете Федерации предлагают законодательно узаконить понятие самоизоляции, сообщает РИА «Новости».

Авторы инициативы, комитет верхней палаты по конституционному законодательству, считают, что порядок установления такого режима и пределы полномочий регионов в этой сфере должны быть предусмотрены законом.

Авторы документа предлагают внести данное понятие в перечень мероприятий по совершенствованию закона «в связи с реализацией мер, направленных на функционирование экономики и социальной сферы в новых условиях». Представитель комитета Ирина Рукавишникова считает, что принятие данного документа позволить в будущем принимать «взвешенные и максимально учитывающие все имеющиеся ресурсы и интересы», а не приниматься «на ходу», как случилось с самоизоляцией, вызванной эпидемией коронавируса.

«Вопросы самоизоляции граждан в нашем законодательстве не прописаны», - сообщила сенатор. Она добавила, что данная тема не имела возможности быть утвержденной на уровне закона, пойти на это означало «рисковать жизнью и здоровьем огромного количества россиян».

Напомним, за последние 24 часа в России зафиксировано 8 849 новых случаев заражения COVID-19 в 84 субъектах, передает оперштаб последнюю статистику по коронавирусу. Уточняется, что 42% новых пациентов не имели клинических проявлений болезни. В общей сложности в стране зарегистрировано 317 554 случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, Россия находится на втором месте в мире по количеству подтвержденных диагнозов.

Карта и статистика коронавируса по странам опубликована здесь