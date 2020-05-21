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Вирусолог заявил о пройденном пике эпидемии коронавируса в России

Москва, 21.05.2020

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн заявил, что пик пандемии коронавируса в России пройден. Подобные выводы можно сделать по числу выздоровевших от COVID-19 за сутки в России, которое впервые превысило число заболевших, рассказал он в эфире НСН.

Напомним, 20 мая из российских больниц было выписано 9262 пациента, а выявлен коронавирус был у 8764 человек.

В общей сложности число выздоровевших на 20 мая составляет 85 395 человек. Медик подчеркнул, что главным показателем является количество новых диагнозов, а с начала мая эта цифра находится примерно на одном уровне, в последние пять дней идет снижение этого показателя.

«Это показатель того, что начинается некоторое снижение. Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли. Еще не 100%, но похоже. И потихонечку будет снижаться», - рассказал Альштейн. При этом врач не поддержал мнение некоторых экспертов, что спад количества зараженных связано со снижением числа проводимых тестов на коронавирус.

«Тесты, вроде, делают. Тестов в России достаточно. Данных, что снизили количество тестов, нет», - рассказал Альштейн.

Напомним, накануне в России зафиксировано 8 764 новых случаев заболевания коронавирусом в 84 регионах, передает оперштаб. Темп прироста самый низкий за все время активного распространения коронавируса +2,9%.

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«За последние сутки в Российской Федерации подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 764 в 84 регионах», - говорится в сообщении штаба.

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