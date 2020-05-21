Власти Москвы опровергли данные о плане изолировать людей с антителами к коронавирусу

Власти российской столицы опровергли появившуюся в СМИ информацию о планах изолировать людей с выявленным иммунитетом к коронавирусу COVID-19.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на Департамента здравоохранения Москвы, эти данные не соответствуют действительности.

«Пациентам, у которых выявлены иммуноглобулины G, говорящие об иммунитете к вирусу, никакие постановления или предписания о самоизоляции не выдаются», – подчеркнули в ведомстве.

При этом в Департаменте признали, что такой результат теста говорит о том, пациент был инфицирован и возможно перенёс инфекцию в скрытой форме.

«Поэтому есть риск, что вирус в организме может ещё какое-то время присутствовать. И такие люди действительно могут представлять опасность для окружающих. Им рекомендуется временно минимизировать контакты. Это профилактическая мера, и решение о необходимости самоизоляции принимает сам человек», - пояснил член клинического комитета ДЗМ Алексей Мазус.

Ранее сообщалось, что в газете «Коммерсант» появилась информация о том, что власти столицы намерены изолировать москвичей, у которых по результату тестирования будут выявлены антитела к коронавирусу COVID-19. При этом отмечалось, что такие рекомендации дал Клинический комитет по борьбе с коронавирусом при столичном департаменте здравоохранения.

Также отмечалоь, жителей столицы с выявленными антителами к коронавирусу якобы обяжут соблюдать двухнедельную самоизоляцию.

Напомним, правительство Москвы запустило тестирование на антитела к коронавирусу у жителей столицы с 15 мая текущего года. Москвичи, которые получат смс-приглашение на прохождение теста, смогут бесплатно сдать кровь на антитела в районной поликлинике.

Статистика по коронавирусу на 21 мая в России и Москве

За последние сутки в 84 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 8 849 человек. Всего на территории РФ выявлено 317 554 пациентов с коронавирусом

Днём ранее в России было зафиксировано 8 764 случаев заражения коронавирусом, что стало самым низким темпом прироста за всё время активного распространения COVID-19 (+2,9%).

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили ещё 2 913 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (802 новых случая инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+408).

За время эпидемии от коронавируса в России умерло 3 099 человек. Выписаны по выздоровлению за весь период 92 681 человек.

Статистика коронавируса по странам мира опубликована здесь