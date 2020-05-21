Суточный прирост пациентов с коронавирусом в РФ держится ниже отметки 9 тыс.

За последние 24 часа в России зафиксировано 8 849 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 субъектах, передает оперштаб последнюю статистику по коронавирусу. Уточняется, что 42% новых пациентов не имели клинических проявлений болезни. В общей сложности в стране зарегистрировано 317 554 случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, Россия находится на втором месте в мире по количеству подтвержденных диагнозов.

На первом месте в антирейтинге находятся США с количеством заболевших 1 551 853, число безвозвратных потерь в стране составило 93 439. В «догоняющей» РФ Бразилии 291 579 диагнозов и 18 859 погибших. Страна расположилась на третьем месте в антирейтинге заболевших.

Далее следуют Испания — 232 555 заразившихся COVID-19, из которых 27 888 погибли, и Италия, в которой выявлено за все время 227 364 заболевших, умерли 32 330 человек.

В общей сложности от коронавируса вылечилось в России 92 681 человек, за последние сутки в стране выписано 7 289 человек, статистика коронавируса по Москве говорит о 3 746 жителей мегаполиса, покинувших больничные стены. Число безвозвратных потерь составляет 3 099 человек, за последние 24 часа зафиксировано 127 летальных исходов, из них в Москве 68.

Антирекорд по-прежнему принадлежит Москве, где зарегистрировано 2913 новых случаев COVID-19 за сутки. Общее число диагнозов в столице составляет до 155 219. В Московской области прирост составил 892 случая. На третьем месте Санкт-Петербург (+408). Далее следуют Красноярский край ( +376), Нижегородская область (+204) и Свердловская область (+174).

Ранее сообщалось, что число инфицирования коронавирусом в мире превысило 5 млн, говорится в отчете университета Джонса Хопкинса. Согласно данным университета, на 21 мая 0:50 по московскому времени точное число заразившихся COVID-19 в мире 5 058 715 человек. При этом сообщается о 328 186 умерших и о более чем двух миллионах излечившихся.

Карта и статистика коронавируса по странам опубликована здесь



