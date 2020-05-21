Вход/Регистрация Подписка

Суточный прирост пациентов с коронавирусом в РФ держится ниже отметки 9 тыс.

Москва, 21.05.2020
  • Суточный прирост пациентов с коронавирусом в РФ держится ниже отметки 9 тыс.

ТАСС

За последние 24 часа в России зафиксировано 8 849 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 субъектах, передает оперштаб последнюю статистику по коронавирусу. Уточняется, что  42% новых пациентов не имели клинических проявлений болезни. В общей сложности в стране зарегистрировано 317 554 случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, Россия находится на втором месте в мире по количеству подтвержденных диагнозов.

На первом месте в антирейтинге находятся США с количеством заболевших 1 551 853, число безвозвратных потерь в стране составило 93 439. В «догоняющей» РФ Бразилии 291 579 диагнозов и 18 859 погибших. Страна расположилась на третьем месте в антирейтинге заболевших.

Далее следуют Испания — 232 555 заразившихся COVID-19, из которых 27 888 погибли, и Италия, в которой выявлено за все время 227 364 заболевших, умерли 32 330 человек.

В общей сложности от коронавируса вылечилось в России 92 681 человек, за последние сутки в стране выписано 7 289 человек, статистика коронавируса по Москве говорит о 3 746 жителей мегаполиса, покинувших больничные стены. Число безвозвратных потерь составляет 3 099 человек, за последние 24 часа зафиксировано 127 летальных исходов, из них в Москве 68.

Антирекорд по-прежнему принадлежит Москве, где зарегистрировано 2913 новых случаев COVID-19 за сутки. Общее число диагнозов в столице составляет до 155 219. В Московской области прирост составил 892 случая. На третьем месте Санкт-Петербург (+408). Далее следуют Красноярский край ( +376), Нижегородская область (+204) и  Свердловская область (+174).

Ранее сообщалось, что число инфицирования коронавирусом в мире превысило 5 млн, говорится в отчете университета Джонса Хопкинса. Согласно данным университета, на 21 мая 0:50 по московскому времени точное число заразившихся COVID-19 в мире 5 058 715 человек. При этом сообщается о 328 186 умерших и о более чем двух миллионах излечившихся.

Карта и статистика коронавируса по странам опубликована здесь


«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет
Новости партнеров

Tоп

  1. Благосостояние пустили в расход
    Минфин опубликовал результаты расходования средств Фонда национального благосостояния за период с 1 января по 30 апреля 2020 года
  2. Рекордная распродажа американского госдолга
    Казалось бы, рынок госдолга США – самый безопасный рынок, и именно сюда бегут инвесторы в случае кризиса, паники и турбулентности, но в этот раз развитие событий пошло по непривычному сценарию.
  3. Инфляция почувствовала себя плохо
    По оценке Росстата, с 7 по 12 мая темпы роста цен в России оказались нулевыми. С начала мая показатель вырос лишь на 0,1%. С одной стороны, хорошо, что, в соответствии с экономической логикой, удалось избежать скачка цен (кроме как на некоторые товары, по ситуации). С другой, приходится задуматься о противоположной опасности - дефляционной
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама