Антитела к коронавирусу выявлены у каждого седьмого, сдавшего тест в Инвитро

В лаборатории «Инвитро» рассказали, что антитела к коронавирусу обнаружены у каждого седьмого пациента, который сдал тест в данной компании.

«Положительный результат, свидетельствующий о формировании иммунного ответа, выявлен у 14% пациентов», - цитирует ТАСС сообщение компании, где тесты на иммунитет к COVID-19 проводятся с 18 мая.

За первые четыре дня проведения анализов в «Инвитро», тесты на определение антител класса G (IgG) к коронавирусу сдали более 40 тыс. человек.

Наибольшее число людей обратилось для сдачи теста в Москве и Московской области - более 47%. На втором и третьем местах по количеству россиян обратившихся в компанияю для сдачи тестов на антитела к коронавирусу, Северо-Западный федеральный округ и Приволжье. На четвертом месте расположилась Сибирь (8,6%), на пятой Центральный федеральный округ (7,9%).

В компании также рассказали, что скоро общая статистика по сдавшим тесты на антитела к коронавирусу будет доступна на сайте «Инвитро». Данные будут обновлять в режиме реального времени, уточняется в сообщении.

Напомним, 15 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале массового тестирования москвичей на антитела к коронавирусной инфекции. В этих целях жителям столицы выборочно рассылаются смс-приглашения для сдачи крови в районной поликлинике.

18 мая о массовое тестирование на антитела к коронавирусу было запущено сетью «Инвитро». Уточняется, что тест платный и сдать его можно за 950 рублей без учета стоимости взятия биоматериала.

Статистику по коронавирусу в мире и в России можно посмотреть по этой ссылке