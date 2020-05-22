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Facebook переведет половину сотрудников на удаленку и сэкономит на зарплатах

Москва, 22.05.2020
#Интернет
#Коронавирус
#Экономика
  • Facebook переведет половину сотрудников на удаленку и сэкономит на зарплатах

PA

Facebook готовится к жизни в поствирусном мире. После пандемии новой коронавирусной инфекции и снятия ограничений Facebook Inc, по словам генерального директора компании Марка Цукерберга, продолжит работать в удаленном режиме. Крупнейшая в мире соцсеть в июле начнет проводить в удаленном режиме «агрессивный набор новых сотрудников». Основатель и глава компании надеется, что в течение ближайших 5-10 лет примерно половина персонала будет работать не в офисе Facebook, а дома в удаленном режиме.

Что касается нынешних сотрудников Facebook, то тем, кто продолжит работать в удаленном режиме и после отмены ограничений, до 1 января 2021 года придется обновить для налоговой инспекции в своих данных адрес рабочего места.

Facebook не первый и не главный новатор в этой сфере. В начале мая о переходе на работу в удаленном режиме на неопределенное время объявили соцсеть Twitter, главный конкурент Facebook, и технологическая компания Square. Обе компании принадлежат Джеку Дорси.

Однако Facebook намного больше Twitter Square, вместе взятых. У Марка Цукерберга почти 50 тысяч сотрудников. К тому же, в изменениях режима работы он пошел дальше Дорси. Его решение о переходе на удаленку наверняка окажет существенное влияние на Сан-Франциско с прилегающими территориями, где быстрое развитие высокотехнологического сектора негативно влияет на местную инфраструктуру.

Facebook планирует расширить в этом году штат на 10 тысяч человек. Компания намерена построить также три новых «хаба» в Атланте, Далласе и Денвере.

«Это не офисы, которые необходимы для непосредственной работы»,- объясняет Марк Цукерберг, потому что многие сотрудники будут работать в удаленном режиме. Однако офисы создадут «своего рода физическое пространство» для встреч и общения коллег.

По словам Цукерберга, расходы по переходу на удаленный режим работы пока до конца неясны. С одной стороны, переход позволит сэкономить на аренде помещений, еде и зарплатах, но с другой, появятся дополнительные расходы на поездки и логистику, связанные с работой дома.

Facebook сохранит имеющиеся сейчас помещения, в том числе и главный офис в Менло Парке, спроектированный архитектором Фрэнком Гери, с большим садом на крыше и секвойями во внутреннем дворе.

Вовсе необязательно, что очень высокие компенсационные выплаты, свойственные Кремниевой долине, будут перенесены в другие города. По словам Марка Цукерберга, оклады сотрудников будут пересчитаны, если они будут жить и работать в менее дорогих местах.

«Мы платим хорошо и по этому показателю среди лидеров в отрасли,- говорит он,- но мы платим в соответствии с рыночными расценками. Они же варьируются в зависимости от места нахождения. При новом режиме работы мы продолжим придерживаться этого принципа».

Опросы показывают, что около 60% сотрудников Facebook предпочитают гибкий подход к режиму работы с сочетанием работы дома и в офисе. Почти половина этих инженеров при возможности готова переехать в другое место.

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