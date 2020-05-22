Вход/Регистрация Подписка

Глава Минздрава рассказал, сколько тяжелых пациентов с коронавирусом в России

Москва, 22.05.2020

В Российских реанимациях находится порядка  2,5 тысяч человек с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе совещания санитарно-эпидемиологической обстановки в стране.

«Реанимационные койки позволяют нам чувствовать себя более уверенно, перегрузки на них нет», - сообщил чиновник.

Он добавил, что за последнюю неделю стабилизировалось количество пациентов в больницах, в общей сложности в лечебных учреждениях России находится 109 тысяч человек с коронавирусной инфекцией, из них «2,5 тысяч человек - в реанимационных отделениях». Мурашко сообщил, что каждого пациента, находящегося на реанимационной койке, на искусственной вентиляции легких, консультируют федеральные специалисты.

Ранее оперштаба по борьбе с коронавирусом сообщал, что суточный прирост числа новых заболевших COVID-19 в России третьи сутки остается на одном уровне менее 9 тыс.

Последние данные по статистике коронавируса в России и странах мира смотрите по этой ссылке

Данные статистики за последние 24 часа: выявлено 8 894 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, из которых у  42,2%  заболевших не было клинических проявлений болезни.

В общей сложности за все время эпидемии в стране зафиксировано 326 448 случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста 22 мая составил +2,8%,  что является самым низким показателем, демонстрирующем устойчивую тенденцию к снижению. Согласно статистики, за прошедшие сутки из российских больниц выписаны 7 144 пациента.

Всего вылечившихся от COVID-19 в России 99 825 человек.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет
Новости партнеров

Tоп

  1. Рекордная распродажа американского госдолга
    Казалось бы, рынок госдолга США – самый безопасный рынок, и именно сюда бегут инвесторы в случае кризиса, паники и турбулентности, но в этот раз развитие событий пошло по непривычному сценарию.
  2. Финансовые черти и нормальные люди
    На отечественных стриминговых платформах состоялись две заметных премьеры — экранизации книжных бестселлеров «Дьяволы» итальянца Гвидо Марии Бреры и «Нормальные люди» популярной ирландки Салли Руни. Сериалы повествуют о двух параллельных — больших и малых — мирах современного человека: в одном правит зло, в другом — любовь.
  3. Уверенный рост цен на нефть продолжается
    Нефтяные котировки растут на фоне снижения предложения и постепенного повышения спроса, вызванного выходом из карантина многих стран.
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама