Глава Минздрава рассказал, сколько тяжелых пациентов с коронавирусом в России

В Российских реанимациях находится порядка 2,5 тысяч человек с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе совещания санитарно-эпидемиологической обстановки в стране.

«Реанимационные койки позволяют нам чувствовать себя более уверенно, перегрузки на них нет», - сообщил чиновник.

Он добавил, что за последнюю неделю стабилизировалось количество пациентов в больницах, в общей сложности в лечебных учреждениях России находится 109 тысяч человек с коронавирусной инфекцией, из них «2,5 тысяч человек - в реанимационных отделениях». Мурашко сообщил, что каждого пациента, находящегося на реанимационной койке, на искусственной вентиляции легких, консультируют федеральные специалисты.

Ранее оперштаба по борьбе с коронавирусом сообщал, что суточный прирост числа новых заболевших COVID-19 в России третьи сутки остается на одном уровне менее 9 тыс.

Последние данные по статистике коронавируса в России и странах мира смотрите по этой ссылке

Данные статистики за последние 24 часа: выявлено 8 894 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, из которых у 42,2% заболевших не было клинических проявлений болезни.



В общей сложности за все время эпидемии в стране зафиксировано 326 448 случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста 22 мая составил +2,8%, что является самым низким показателем, демонстрирующем устойчивую тенденцию к снижению. Согласно статистики, за прошедшие сутки из российских больниц выписаны 7 144 пациента.



Всего вылечившихся от COVID-19 в России 99 825 человек.