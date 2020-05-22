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Как выбрать банк для открытия расчетного счета ИП: советы по оформлению РКО

Москва, 22.05.2020
При выборе банка изучите тарифы РКО за обслуживание и порядок открытия счета. Обратите внимание на способ открытия счета — онлайн, в отделении банка или с выездом к клиенту.

Как выбрать банк для ИП с онлайн-оформлениемсчета?

Многие российские банки предусматривают онлайн-открытие расчетного счета длябизнеса. Особенно это удобно для ИП, которым важно сэкономить время и как можноскорее приступить к расчетам. В этой статье начинающий предприниматель Виктор Шемякин рассмотрит основные правила, которые помогут выбрать лучший банк для ИП с удаленным открытием счета. Вы узнаете, на что именно нужно обратитьвнимание при выборе банка и тарифа расчетно-кассового обслуживания. Нижеприведем основные мысли статьи.

В первую очередь, учтите, что открыть счет полностью онлайн можно очень редко. Обычно при подобном способе оформления банк только резервирует для клиента реквизиты. Они становятся активными после проверки документов и подписания договора. Для этого требуется встретиться со специалистом банка — в отделении или с  выездом к клиенту. Уточните заранее, каким способом открывается счет в интересующем вас банке.

Далее изучите условия банков, которые обслуживают предпринимателей в вашем регионе. Обратите внимание, в первую очередь, на комиссии за обслуживание, платежи, переводы физическим лицам и операции с наличными. Сопоставьте их с потребностями бизнеса и дальнейшими планами. Например, при редких платежах будет удобен тариф с недорогим или бесплатным обслуживанием, но при росте оборотов он может стать невыгодным из-за дорогих платежных поручений.

Обратите внимание на условия дополнительных услуг — зарплатного проекта, эвайринга, кредитования, валютных сделок и других. Определите, какими услугами вы будете пользоваться, и уточните их условия — например, комиссии за перевод а зарплаты или процентные ставки по кредитам. Также изучите интернет-банк — какие браузеры и ОС он поддерживает, какой функционал он предоставляет, как происходит вход и подтверждение операций, есть ли интеграции с 1С и другими сервисами.

Помочь выбрать подходящий банк вам могут специализированные сайты - например,#ВЗО. Здесь которых собрана информация о действующих предложениях по РКО - выможете легко изучить и сравнить представленные варианты, чтобы выбрать наиболееудобный для себя. На этом сайте вы также сможете ознакомиться с отзывами тех, ктоуже обслуживается в интересующем вас банке. Это поможет узнать о возможныхпроблемах — например, о блокировках счетов или задержках платежей.

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