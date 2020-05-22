Как выбрать тумбы и комоды из дерева

В процессе изготовления мебели из массивов древесины производители пользуются различными породами материалов. Детали обрабатываются в соответствии с инновационными технологиями. Как выбрать тумбы из дерева, обладающие высоким уровнем качества?

Выбор породы древесины

Деревья, используемые для изготовления предметов мебели, делятся на классы в зависимости от твердости. Бывают мягкие, твердые и сверхтвердые породы. Чем тверже будет древесина, тем дольше прослужит купленная тумба.

Производители нередко пользуются мягкой древесиной, ведь каждая порода материала востребована в мебельном деле. Специалисты будут ориентироваться на ваши индивидуальные потребности, чтобы посоветовать подходящий вариант. Но нужно прислушиваться и к себе, поскольку мебель должна нравиться именно вам, а также вписываться в стиль оформления помещения.

К мягким породам древесины относят осину, каштан, сосну, иву. Твердые породы – это орех, рябина, яблоня, дуб. Сверхтвердыми считаются кизил, белая акация, железная береза.

Выбор твердости породы древесины зависит от ваших финансовых возможностей. Также стоит принять во внимание условия использования мебели, чтобы она порадовала длительным сроком службы.

Вид обработки материала

Тумбы из древесины и прочие виды мебели покрывают лаком, осуществляют морение или окрашивают. Стоит уточнить, что морение – это процедура, во время проведения которой массив покрывают составом на основе спирта. Благодаря этому мебель получается не только долговечной, но еще и презентабельной, поэтому она станет фишкой интерьера.

Структура материала после такой обработки получается четкой и ярко выраженной. Покрытия способны продлить срок службы предмета, защитив его от воздействия влаги и прочих негативных факторов. Некоторые породы древесины производители покрывают септиками и лаками.

Чтобы вложить деньги в покупку качественной тумбы из дерева, необходимо узнать, какие фрагменты просто обрамлены древесиной. Помните о том, что основные детали могут быть выполнены из ДСП. Нередко недобросовестные компании отделывают фасады слишком тонкими листами материала. Изделия не прослужат долго, потеряв свой первоначальный вид уже через несколько месяцев.

Отнеситесь к выбору деревянной тумбы ответственно. Если принять во внимание все важные параметры, можно вложить деньги в действительно выгодное приобретение.