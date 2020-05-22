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Пекин отказался от целевого показателя роста ВВП на 2020 год

Москва, 22.05.2020
#Рост Китая
#Экономика
  • Пекин отказался от целевого показателя роста ВВП на 2020 год

EPA

В Пекине начала работать третья сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва, то есть парламента КНР. Все с нетерпением ждут доклада премьера Госсовета КНР (премьер-министра) Ли Кэцяна, который должен рассказать о результатах работы правительства в прошлом году и плане социально-экономического развития КНР в 2020 году. В этом году интерес к докладу премьера повышенный, потому что мировое сообщество хочет знать, как вторая экономика планеты собирается восстанавливаться после пандемии коронавируса COVID-19.

Агентство Bloomberg получило возможность ознакомиться с текстом выступления главы правительства КНР. Главная особенность премьерского доклада-2020 будет заключаться в том, что Пекин не ставит в этом году для второй экономики планеты, очень сильно потрепанной коронавирусом, задачу по достижению конкретной цели по росту ВВП. Это произойдет впервые после 1990 года, когда такая цель была поставлена первый раз.

«Хочу подчеркнуть,- говорится в докладе Ли Кэцяна,- что мы в этом году не ставим конкретных цифровых целей для роста экономики. Это делается в связи с тем, что наша страна столкнется с рядом факторов, поведение которых трудно прогнозировать из-за великой неопределенности, вызванной пандемией COVID-19 и сложной обстановкой в мировой экономике и торговле».

Вместо того, чтобы ставить конкретную цель на 2020 год, в Пекине приняли во внимание «великую неопределенность» и решили «сделать приоритетными стабилизацию ситуации с занятостью и поддержание уровня жизни населения».

Правительство КНР планирует создать в городах до конца года свыше 9 миллионов рабочих мест, что ниже прошлогодних почти 11 миллионов. Предполагается, что безработица приблизится к 6%.

Дефицит бюджета в этом году ожидается на уровне 3,6%, что существенно выше прошлогодних 2,8%. В абсолютном исчислении дефицит бюджета в 2020 г. будет на 1 трлн юаней (140 млрд долларов) больше прошлогоднего.

Еще на триллион юаней предполагается выпустить специальных гособлигаций для борьбы с последствиями коронавируса. Деньги от них в отличие от облигаций провинциальных властей, на которые в основном финансируются местные инфраструктурные проекты, пойдут на поддержку предприятий и регионов, наиболее пострадавших от пандемии; на активизацию внутреннего потребления и другие не менее важные цели в масштабах всей страны.

Премьер предупредил местные власти о необходимости потуже «затягивать пояса». По его словам, все излишки и фонды будут направлены на борьбу с последствиями новой коронавирусной инфекции.

Напомним, в первом квартале в китайской экономике был зафиксирован спад на уровне 6,8% по сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года.

Ли Кэцян также остановится на международных вопросах. В частности он подтвердит, что правительство КНР намерено работать вместе с Вашингтоном над выполнением первой фазы торгового соглашения, заключенного в начале года до прихода новой коронавирусной инфекции. Кроме этого, Пекин собирается вести торговые переговоры с Японией и Южной Кореей.

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