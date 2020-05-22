Коронавирус спустил с поводка бациллу «грязных» денег

Росфинмониторинг опубликовал исследование «Отмывание денег и финансирование терроризма, связанные с пандемией COVID-19. Риски и политические меры реагирования». В число наиболее подверженных риску секторов вошли медицина, государственная помощь бизнесу и благотворительность, говорится в документе на сайте ведомства.

Так, отметили эксперты Росфинмониторинга, Рост числа преступлений, связанных с киберпреступностью, нецелевое и неправомерное использование правительственных ресурсов или международной финансовой помощи, создает новые источники доходов для лиц, занимающихся незаконной деятельностью. При этом меры по сдерживанию COVID-19 влияют на экономическую преступность и меняют преступное поведение таким образом, что преступники, ориентированные на получение прибыли, могут перейти к другим формам незаконной деятельности.

Преступники и террористы используют в своих интересах ситуацию с COVID-19 и экономический спад для того, чтобы начать заниматься в развивающихся странах новыми направлениями бизнеса, в которых существует большой оборот наличных денежных средств и которые характеризуются высокой ликвидностью. В числе наиболее распространенных преступлений называются такие, как сбор средств для якобы благотворительных организаций, ситуации, когда преступники выдают себя за должностных лиц, а также рост выпуска контрафактной продукции.

Особое месту тут занимает сектор медицины – преступная деятельность увеличилась вы секторе производства и оборота продукции медицинского назначения, реализации товаров и услуг в сфере противоэпидемических мероприятий, а также возрастают риски хищения бюджетных средств, выделяемых на поддержку бизнеса и населения. Этому, частности, способствует уход большинства операций компания и граждан в онлайн, тогда как опыт работы в интернете многие имеют совсем небольшой.

С особым цинизмом

К сожалению, говорит адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов, в период таких резких обострений не только в локальной, но и в мировой экономике, мошенническим схемам свойственно активизироваться. Попытка нажиться на мировой проблеме, на переработках врачей, а также на доброте простых людей – это мошенничество с особым цинизмом, однако в связи с тем, что в российском законодательстве есть по-прежнему множество доступных лазеек для того, чтобы реализовывать удобные схемы, всегда найдутся те, кто этим воспользуется.

Среди наиболее очевидных и удобных способов стоит выделить лежащую на поверхности и почти легальную многократную наценку на средства индивидуальной защиты, их многократная перепродажа в том числе, говорит Алим Бишенов. Здесь же – использование благотворительных фондов, деятельность которых активизируется в период пандемии – сбор средств или перечисление средств якобы для врачей или пострадавших слоев населения, а по факту – незаконное обналичивание; сфера госзаказа где через фирмы-однодневки можно выполнять условия контракта по факту на меньшую сумму чем предусматривает этот контракт. Есть и другие сферы, но ключевые, где действительно можно украсть по-крупному, на наш взгляд, именно таковы.

Казалось бы – в нашей стране создано уже много контролирующих органов, которые должны следить за особо-уязвимыми направлениями, к которым и относится сфера госзакупок. Однако подчеркну, что как бы грустно это не звучало, но законы принимают чиновники, а коррупции много именно среди них, поэтому нельзя оставлять без внимания этот факт.

Держать руку на пульсе

Грубо говоря, констатирует адвокат, законы есть, но они не соблюдаются в полной мере, и до тех пор, пока на какие-то моменты будут закрываться глаза, даже в период экономической стагнации мы продолжим читать новости о наличии мошеннических схем. Между тем, добавляет он, надо отдать должное банкам, которые в этом плане за последние 10 лет серьезно преуспели – речь о противодействии антиотмывочным схемам и блокировке недобросовестных счетов, однако, учитывая, что и мошеннические схемы регулярно совершенствуются, законы необходимо динамично корректировать.

Опасения Росфинмониторинга вполне обоснованы, полагает адвокат АК «Судебный адвокат» Валерий Саркисов, поскольку огромное количество непродуманных и поспешно принятых поправок в законодательство создало «благодатную почву» для различных махинаций. Несмотря на то, что с момента внесения поправок прошло не так много времени, факты злоупотреблений должностными лицами своими полномочиями уже отмечены.

Например, в отношении главы администрации Советского района города Братска, незаконно выдававшего пропуска для работы в коммерческих организациях, возбуждено уголовное дело по ст.285 УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями»). А в Саратовской области в настоящий момент прокуратура проверяет закупку медицинских нестерильных масок по 425 рублей за 1 единицу, организованную учреждением «Саратовский аптечный склад».

Риски растут

Так что выводы FATF и Росфинмониторинга не выглядят шокирующими, отмечает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Риски коррупции и формирования схем отмывания средств, полученных преступным путем неразрывно связаны и традиционно высоки именно в тех сферах, финансирование которых в том числе и за счет бюджетов всех уровней увеличивается, будь то «мегастройки», связанные с проведением спортивных соревнований мирового уровня, реализация национальных проектов, особенно в сфере дорожного строительства (это наиболее коррупциогенная отрасль), либо принятие мер, направленных на борьбу с пандемией.

То есть сами риски растут вместе с объемами финансовых потоков, объясняет юрист. Сейчас эти потоки растут именно в сфере производства и закупок медикаментов, медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, а так же в сферах, связанных с деятельностью некоммерческих организаций обеспечивающих сбор и финансовую поддержку наименее социально защищенных слоев населения. Однако, на мой взгляд, наиболее высокие риски сейчас формирует именно сфере государственных закупок пресловутых средств защиты, медикаментов и медицинского оборудования.

Касательно последнего, указывает Дмитрий Горбунов, из свежих примеров можно назвать возбуждение дела в Владимирской области о поставке 50 аппаратов ИВЛ, сроки сертификации которых истекли 15 (!!!) лет назад, в городскую больницу, еще 1,5 тысячи "просроченных" и несертифицированных аппаратов искусственной вентиляции изъяли в Свердловской и Костромской областях, часть из них должна была быть поставлена в больницы... Проблема тут в общем-то даже не в том, что такие аппараты сбывают, а в том, что предложение обусловлено наличием спроса, то есть эти аппараты уполномоченными ведомствами субъектов федерации для нужд медучреждений закупаются под видом новых, сертифицированных и исправных.

Еще один фактор - это реализация хозяйствующими субъектами своего права осуществлять закупки у единственного поставщика, то есть фактически без проведения конкурсных процедур, добавляет эксперт. По 44-ФЗ, например, без конкурса можно осуществлять закупку товаров и услуг при необходимости оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы (к ним решением ВС коронавирус отнесен), а также при введении режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и для оказания гуманитарной помощи.

То есть, заключает Дмитрий Горбунов, в общем-то сейчас закупки тех же средств индивидуальной защиты, медикаментов и т.д. в рамках госзакупок максимально непрозрачно, поскольку поставщик в большинстве случаев определяется без проведения конкурсных процедур, что открывает широчайшие возможности для злоупотреблений.