Курс доллара: рубль пробьет психологическую отметку и пойдет на разворот

В четверг курс рубля продолжил расти к основным резервным мировым валютам. Так, по данным на 19:00 мск на торгах Московской биржи, курс доллара составил 70,93 руб., что на 16,25 коп. ниже уровня закрытия среды.

При этом в моменте доллар падал до 70,60 руб. впервые с 10 марта. Курс евро составил 77,69 руб., подешевев на 32 коп. Ранее евро опускался до отметки 77,5 руб., что является его минимумом с 6 марта.

Вчера рубль продолжил пусть умеренно, но всё-таки укрепляться к доллару и евро, несмотря на снижение интереса глобальных инвесторов к рисковым активам и уменьшению большинства валют EM из-за опасений разрастания очередного конфликта между Вашингтоном и Пекином.



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Напомним, ещё в среду американский сенат одобрил законопроект, который может лишить большинство компаний в Китае возможности размещать свои акции на биржах США, привлекая финансирование от американских инвесторов. Причём согласно этого законопроекта, все компании КНР должны будут доказать, что не принадлежат иностранному правительству и не контролируются им. Кроме того, они обязаны будут пройти специальный аудит Совета по надзору за бухгалтерской отчётностью публичных компаний.

Проект этого закона был принят на фоне регулярных выпадов в сторону Китая со стороны США. В частности, ранее глава Белого дома в очередной раз «наехал» на КНР, причём сделал это довольно в грубой форме.

«Какой-то ненормальный в Китае обвинил всех кроме самого Китая в появлении и распространении COVID-19, который на данный момент привёл к гибели сотен тысяч людей. Но о том, что причиной массового убийства по всему миру стала некомпетентность Китая, этот сумасшедший не сказал ни слова», – написал Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Естественно, что всё это нервирует рынки. Но спасает ситуацию растущая в цене нефть, котировки которой вчера вновь находились у 10-недельного максимума после публикации данных о снижении запасов сырья в США по итогам второй недели подряд.

Вчера на вечерних торгах Лондонской биржи стоимость июльских контрактов на нефть марки Brent выросла на 0,92% – до 36,08 доллара за бочку. Июльские фьючерсы на нефть WTI на торгах Нью-Йоркской биржи подорожали на 1,52% – до 34,0 доллара за баррель.



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Кроме того, позитивное влияние на курс рубля оказывают спрос со стороны трейдеров на ликвидность при подготовке компаний-экспортёров к основным налоговым выплатам за этот месяц, а также продажи валюты российского регулятора в рамках бюджетного правила.

Об этом, в частности, заявил Богдан Зварич из Промсвязьбанка. По его мнению, в ходе торгов четверга укреплению рубля способствовали сразу несколько факторов. Из внутренних, это как раз высокие объёмы продаж валюты со стороны Центробанка, а также подготовка экспортёров к налоговым выплатам, пик которых приходится на следующий понедельник, что увеличивает спрос на рублёвую ликвидность.

«Из внешних факторов можно выделить рост мировых цен на нефть и надежды рынков на скорейшее восстановление мировой экономики. В результате всё это и позволило паре доллар-рубль торговаться вчера в районе 70,60-71.00, а паре евро-рубль – ниже 78 руб. Думаю, что в ближайшей перспективе курс рубля будет находиться в коридоре 70,00-73,00. Но это при отсутствии фундаментальных факторов, которые могут поспособствовать выходу вниз из данного диапазона», – резюмировал Зварич.

Дмитрий Пучкарев из «БКС Брокер» также считает, что в конце весны – начале лета определяющими факторами для курса рубля станут динамика стоимости нефти и продажи валюты в рамках бюджетного правила. Кроме того, по его мнению, многое будет зависеть от рост импорта.

«Сейчас фактор восстановления нефти во многом уже учтён в динамике валюты, и потенциал дальнейшего укрепления рубля выглядит всё-таки ограниченным», – убеждён он.

В свою очередь Валерий Вайсберг из ИК «Регион» предполагает, что в ближайшее время вероятно падение доллара ниже очередной психологически отметки – 70 руб.

«Лично я ожидаю ослабление доллара уже в июне. Вероятнее всего, при стоимости Brent выше 37 доллара за баррель, американская валюта просядет ниже 70 рублей, а потом будет разворот», – предположил он.