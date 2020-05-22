Мусорные пакеты. Их виды и особенности

Свойства материалов, которые используют в изготовлении мешков для мусора, влияют на их плотность, гибкость и надежность к различным повреждениям.
Условно пакеты для мусора можно разделить на три группы:
В МИРПАК https://www.mirpack.ru/ представлены все виды пакетов, разного цвета, размера и типа упаковки.
Выбирая мусорные мешки, обязательно учитывайте такую характеристику как размер. Для перемещения и хранения объемных отходов будет лучше выбрать самые большие. Имеются следующие объемы: 30 л, 60 л, 90 л, 120 л, 180 л, 200 л, 240 л, 300 л.
Изделия большого размера применяются в общепите, строительном бизнесе и сфере коммунальных услуг. А в быту чаще пользуются 30, 60 и 90 л. Для того чтобы мусор свободно влез и пакет не разорвался при переноске используйте изделия соответствующего размера.
Ассортимент мусорных мешков огромен. Пакеты разной комплектации - рулон или пачка. Есть с завязками, с помощью так называемых «ушек» он затягивается. Это очень практично для переноса и защиты от не очень приятных запахов. У всех изделий есть линия отрыва. Огромен выбор цвета: черные, коричневые, синие, красные, зеленые, мятные, желтые, оранжевые, сиреневые, разовые и конечное белые.
При всем разнообразии мусорных мешков решающей характеристикой при покупке будет материал, из которого они изготовлены.