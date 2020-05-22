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Мусорные пакеты. Их виды и особенности

Москва, 22.05.2020
Большой ассортимент разовых пакетов предлагают нынешние изготовители. Выбирая их нужно учитывать характеристики изделия, а также требования к применению.
#PressRelease

Свойства материалов, которые используют в изготовлении мешков для мусора, влияют на их плотность, гибкость и надежность к различным повреждениям.

Условно пакеты для мусора можно разделить на три группы:

  1. Полиэтилен низкого давления (ПНД) - Изделие из такого материала рекомендовано эксплуатировать для отходов с маленьким весом. Чаще всего такие изделия используются  для бытовых отходов.
  2. Полиэтилен высокого давления (ПВД) – это материал, устойчивый к механическим повреждениям. Такие изделия используются в области ЖКХ при уборке придомовой зоны, для хранения и перемещения мусора после строительных работ.
  3. Полиэтилен среднего давления (ПСД) - Материал, из которого изготовлены эти пакеты, стабилен к повреждениям от острых предметов. Это очень прочные пакеты, максимальный вес до 90 кг. Они используются для выбрасывания мусора разного вида и размера. Но чаще всего строительного, такой мусор очень тяжелый, объемный и может иметь острые углы. Соответственно для такого мусора используют очень плотные и грузоподъемные мешки.

В МИРПАК https://www.mirpack.ru/ представлены все виды пакетов, разного цвета, размера и типа упаковки.

Выбирая мусорные мешки, обязательно учитывайте такую характеристику как размер. Для перемещения и хранения объемных отходов будет лучше выбрать самые большие. Имеются следующие объемы: 30 л, 60 л, 90 л, 120 л, 180 л, 200 л, 240 л, 300 л.

Изделия большого размера применяются в общепите, строительном бизнесе и сфере коммунальных услуг. А в  быту чаще пользуются 30, 60 и 90 л. Для того чтобы мусор свободно влез и пакет не разорвался при переноске используйте изделия соответствующего размера.

Ассортимент мусорных мешков огромен. Пакеты разной комплектации - рулон или пачка. Есть с завязками, с помощью так называемых «ушек» он затягивается. Это очень практично для переноса и защиты от не очень приятных запахов.  У всех изделий есть линия отрыва. Огромен выбор  цвета: черные, коричневые, синие, красные, зеленые, мятные, желтые, оранжевые, сиреневые, разовые  и конечное белые.

При всем разнообразии мусорных мешков решающей характеристикой при покупке будет материал, из которого они изготовлены.

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