Вход/Регистрация Подписка

Цены на нефть обвалились из-за обвинений США в адрес Китая

Москва, 22.05.2020

22 мая на Лондонской бирже ICE мировые цены на нефть обвалились, - как пишет «Лента.ру».

Так по состоянию на 08:30 по московскому времени фьючерсы на июль на нефть марки Brent снизились сразу на 5,3%, и сейчас торгуются ниже $34 за баррель. Стоимость контракта на июль американской нефти WTI потеряла 6,1%, до $31,4 за баррель.

Моментами стоимость нефти опускалась ниже $31 за баррель.

Цены на нефть в режиме онлайн можно посмотреть по этой ссылке

Нефть падает на опасениях, что экономика Китая будет восстанавливаться более низкими темпами, чем ожидалось.

Ранее Пекин не захотел устанавливать целевые показатели по росту ВВП в 2020 году из-за сложностей в оценке масштабов ущерба от коронавируса.

Инвесторов также волнует дальнейшая ситуация в плане экономических и торговых отношений США и Китая.

Ранее в Белом доме заявили, что мировая экономика потеряла из-за пандемии коронавируса 9 триллионов долларов.

Вашингтон требует, чтобы Китай компенсировал данный ущерб.

В администрации США также обвиняют Пекин в несвоевременном предоставлении информации о вирусе, а также сокрытии всей правды о COVID-19.

Коронавирус, статистика и карта распространения COVID-19 в мире и в США опубликована по этой ссылке

В случае, если Китай не откроет всей правды, США угрожают ввести санкции против Пекина.

Китай, в свою очередь, отвергает все обвинения и надеется, что ситуация вокруг коронавируса не повлияет на выполнение условий соглашения.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет
Новости партнеров

Tоп

  1. Рекордная распродажа американского госдолга
    Казалось бы, рынок госдолга США – самый безопасный рынок, и именно сюда бегут инвесторы в случае кризиса, паники и турбулентности, но в этот раз развитие событий пошло по непривычному сценарию.
  2. Инфляция почувствовала себя плохо
    По оценке Росстата, с 7 по 12 мая темпы роста цен в России оказались нулевыми. С начала мая показатель вырос лишь на 0,1%. С одной стороны, хорошо, что, в соответствии с экономической логикой, удалось избежать скачка цен (кроме как на некоторые товары, по ситуации). С другой, приходится задуматься о противоположной опасности - дефляционной
  3. Финансовые черти и нормальные люди
    На отечественных стриминговых платформах состоялись две заметных премьеры — экранизации книжных бестселлеров «Дьяволы» итальянца Гвидо Марии Бреры и «Нормальные люди» популярной ирландки Салли Руни. Сериалы повествуют о двух параллельных — больших и малых — мирах современного человека: в одном правит зло, в другом — любовь.
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама