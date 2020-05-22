Цены на нефть обвалились из-за обвинений США в адрес Китая

22 мая на Лондонской бирже ICE мировые цены на нефть обвалились, - как пишет «Лента.ру».



Так по состоянию на 08:30 по московскому времени фьючерсы на июль на нефть марки Brent снизились сразу на 5,3%, и сейчас торгуются ниже $34 за баррель. Стоимость контракта на июль американской нефти WTI потеряла 6,1%, до $31,4 за баррель.



Моментами стоимость нефти опускалась ниже $31 за баррель.



Цены на нефть в режиме онлайн можно посмотреть по этой ссылке

Нефть падает на опасениях, что экономика Китая будет восстанавливаться более низкими темпами, чем ожидалось.



Ранее Пекин не захотел устанавливать целевые показатели по росту ВВП в 2020 году из-за сложностей в оценке масштабов ущерба от коронавируса.



Инвесторов также волнует дальнейшая ситуация в плане экономических и торговых отношений США и Китая.



Ранее в Белом доме заявили, что мировая экономика потеряла из-за пандемии коронавируса 9 триллионов долларов.



Вашингтон требует, чтобы Китай компенсировал данный ущерб.



В администрации США также обвиняют Пекин в несвоевременном предоставлении информации о вирусе, а также сокрытии всей правды о COVID-19.



Коронавирус, статистика и карта распространения COVID-19 в мире и в США опубликована по этой ссылке



В случае, если Китай не откроет всей правды, США угрожают ввести санкции против Пекина.



Китай, в свою очередь, отвергает все обвинения и надеется, что ситуация вокруг коронавируса не повлияет на выполнение условий соглашения.