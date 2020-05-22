США поставили Россию перед выбором

22 мая Соединенные Штаты официально заявили о выходе из Договора об открытом небе. Через полгода они официально смогут его не соблюдать. Вопрос в том, будет ли его соблюдать тогда Россия?

Сам договор был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002. Он позволял его участникам (а это более трех десятков стран) совершать согласованные полеты над территории друг друга для сбора разведданных о военной активности. Естественно, сама процедура сбора была ограничена рядом условий (установлено максимальное разрешение камер, на борту самолета всегда присутствовал представитель страны, над которой самолет летел), однако даже с этими ограничениями полеты давали ценные данные и позволяли сторонам иметь понимание о военных возможностях друг друга, прежде всего на европейском театре.

И вот Трамп (делающий, как известно, ставку на силу и угрозу силы) решил, что ему этот договор больше не нужен – и решил отправить его в помойку вместе с другими соглашениями по контролю за вооружениями. Формально, конечно же, причиной выхода из соглашения стало неисполнение его со стороны Москвы.

«Мы не собираемся сохранять нынешние проблемы договора, связанные с агрессивным поведением России и недоверием к ее действиям, лишь для того, чтобы поддерживать вид сотрудничества с Москвой», – заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Формально американцы недовольны тем, что Россия ограничивала полеты над Москвой, Чечней, Калининградом, а также возле Абхазии и Южной Осетии. Не упоминая, правда, о том, что сами США ограничивали российские полеты над Вашингтоном, Гавайями, Алеутскими островами и Аляской, а также усложняли саму организацию российских полетов. У Москвы был целый список претензий к американским товарищам – однако Кремль не стал выходить из договора.

Впрочем, и сам Трамп все ниточки пока не обрывает. «У нас хорошие отношения с Россией. Но Россия не выполняет условия соглашения. И пока она не начнет его выполнять, мы из него выходим. Однако высока вероятность того, что мы заключим новое соглашение – или же что-нибудь предпримем для того, чтобы восстановить это», – заявил президент. Официальный выход США из договора состоится через полгода, поэтому время еще есть.

Вопрос лишь в том, будет ли администрация им пользоваться?

Ее апологеты уверены, что нет – по их словам, смысл выхода не в том, чтобы Россия что-то соблюдала, а в том, чтобы снять с себя бессмысленные ограничения. Так, бывший советник по нацбезопасности Трампа Джон Болтон назвал решение США о выходе «“если” и “когда” оно состоится… еще одним великим моментом в истории контроля над вооружениями».

«Сегодня президент сделал еще один правильный шаг по избавлению Соединенных Штатов от неработающих или нарушенных договоров», – вторит ему сенатор Том Коттон. По его мнению, соглашение устарело «как видеокассеты» и он выразил удовлетворение тем, что американским налогоплательщикам не придется тратить 250 миллионов долларов на поддержку флота самолётов OC-135 (которые и осуществляли разведку).

Эксперты, впрочем, считают соглашение не таким уж устаревшим. Еще в марте группа высокопоставленных американских отставных дипломатов и генералов призывала Трампа не покушаться на Договор. «Сейчас, когда напряжение в отношениях с Москвой растет, Договор об открытом небе является прекрасным инструментом для США и наших союзников по отслеживанию военной активности России», – говорилось в их открытом письме. Демократы вторят им и указывают на политические последствия выхода. Председатель комитета по вооруженным делам Палаты представителей Адам Смит назвал этот выход «пощечиной нашим союзникам в Европе» и добавил, что Трамп лишь «подвергает размещенные в регионе наши силы риску». И это уже не говоря о том, что Трамп нарушает закон – а точнее американский закон, поскольку президент должен был уведомить Конгресс за 4 месяца до того, как объявлять о решении выйти из Соглашения по открытому небу. А генерал Майкл Хейден, возглавлявший в свое время ЦРУ и АНБ, назвал выход США из договора «безумием».

В НАТО уже собираются обсудить, как им дальше жить с этим «безумием». Однако многое тут будет зависеть не от того, что решат члены Альянса, а какое решение будет принято в Москве.

Некоторые эксперты предлагают Кремлю не суетиться и не выходить из многостороннего соглашения (а там, напомним, более 30 стран) вслед за США. Целью заключения Договора было недопущение обострения ситуации в Европе – и теоретически выход Соединенных Штатов эту цель не подрывает. «Продолжив участие в ДОН, Россия сохранит возможность наблюдать как за силами европейцев, так и за американской военной деятельностью в Европе. В том числе на территории восточных членов НАТО, где с 2014 года усиливается американское присутствие», – пишут эксперты ПИР-Центра Евгений Бужинский и Олег Шакиров.

Однако тогда получается не совсем справедливая и тем более не совсем удачная для России ситуация. В договоре остаются члены НАТО, и они спокойно могут (и будут) добывать и передавать американцам нужную для них информацию. В то же время Россия получать информацию о США не будет. Если бы интересы безопасности Российской Федерации ограничивались лишь европейским театром военных действий – то, возможно, выходить и не нужно было. Однако у России есть еще Дальний Восток, безопасность которого надо обеспечивать.

К тому же, зачем играть в пользу Соединенных Штатов и своей пассивностью обнулять аргументы противников Трампа – чтобы убедить американского президента в собственной правоте и стимулировать его на новые разрывы международных соглашений? Одного европейского лидера почти 85 лет назад тоже так начали стимулировать – закончилось для всех все весьма дурно.