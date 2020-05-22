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США поставили Россию перед выбором

Москва, 22.05.2020
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета
Дональд Трамп продолжает выходить из соглашений по контролю за вооружениями. На сей раз жертвой его администрации стал Договор об открытом небе.
#Россия vs США
#Официальная дипломатия
#Холодная война
#Политика
  • США поставили Россию перед выбором

Фото из открытых источников

22 мая Соединенные Штаты официально заявили о выходе из Договора об открытом небе. Через полгода они официально смогут его не соблюдать. Вопрос в том, будет ли его соблюдать тогда Россия?

Сам договор был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002. Он позволял его участникам (а это более трех десятков стран) совершать согласованные полеты над территории друг друга для сбора разведданных о военной активности. Естественно, сама процедура сбора была ограничена рядом условий (установлено максимальное разрешение камер, на борту самолета всегда присутствовал представитель страны, над которой самолет летел), однако даже с этими ограничениями полеты давали ценные данные и позволяли сторонам иметь понимание о военных возможностях друг друга, прежде всего на европейском театре.

И вот Трамп (делающий, как известно, ставку на силу и угрозу силы) решил, что ему этот договор больше не нужен – и решил отправить его в помойку вместе с другими соглашениями по контролю за вооружениями. Формально, конечно же, причиной выхода из соглашения стало неисполнение его со стороны Москвы.

«Мы не собираемся сохранять нынешние проблемы договора, связанные с агрессивным поведением России и недоверием к ее действиям, лишь для того, чтобы поддерживать вид сотрудничества с Москвой», – заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Формально американцы недовольны тем, что Россия ограничивала полеты над Москвой, Чечней, Калининградом, а также возле Абхазии и Южной Осетии. Не упоминая, правда, о том, что сами США ограничивали российские полеты над Вашингтоном, Гавайями, Алеутскими островами и Аляской, а также усложняли саму организацию российских полетов. У Москвы был целый список претензий к американским товарищам – однако Кремль не стал выходить из договора.

Впрочем, и сам Трамп все ниточки пока не обрывает. «У нас хорошие отношения с Россией. Но Россия не выполняет условия соглашения. И пока она не начнет его выполнять, мы из него выходим. Однако высока вероятность того, что мы заключим новое соглашение – или же что-нибудь предпримем для того, чтобы восстановить это», – заявил президент. Официальный выход США из договора состоится через полгода, поэтому время еще есть.

Вопрос лишь в том, будет ли администрация им пользоваться?

Ее апологеты уверены, что нет – по их словам, смысл выхода не в том, чтобы Россия что-то соблюдала, а в том, чтобы снять с себя бессмысленные ограничения. Так, бывший советник по нацбезопасности Трампа Джон Болтон назвал решение США о выходе «“если” и “когда” оно состоится… еще одним великим моментом в истории контроля над вооружениями».

«Сегодня президент сделал еще один правильный шаг по избавлению Соединенных Штатов от неработающих или нарушенных договоров», – вторит ему сенатор Том Коттон. По его мнению, соглашение устарело «как видеокассеты» и он выразил удовлетворение тем, что американским налогоплательщикам не придется тратить 250 миллионов долларов на поддержку флота самолётов OC-135 (которые и осуществляли разведку).

Эксперты, впрочем, считают соглашение не таким уж устаревшим. Еще в марте группа высокопоставленных американских отставных дипломатов и генералов призывала Трампа не покушаться на Договор. «Сейчас, когда напряжение в отношениях с Москвой растет, Договор об открытом небе является прекрасным инструментом для США и наших союзников по отслеживанию военной активности России», – говорилось в их открытом письме. Демократы вторят им и указывают на политические последствия выхода. Председатель комитета по вооруженным делам Палаты представителей Адам Смит назвал этот выход «пощечиной нашим союзникам в Европе» и добавил, что Трамп лишь «подвергает размещенные в регионе наши силы риску». И это уже не говоря о том, что Трамп нарушает закон – а точнее американский закон, поскольку президент должен был уведомить Конгресс за 4 месяца до того, как объявлять о решении выйти из Соглашения по открытому небу. А генерал Майкл Хейден, возглавлявший в свое время ЦРУ и АНБ, назвал выход США из договора «безумием».

В НАТО уже собираются обсудить, как им дальше жить с этим «безумием». Однако многое тут будет зависеть не от того, что решат члены Альянса, а какое решение будет принято в Москве.

Некоторые эксперты предлагают Кремлю не суетиться и не выходить из многостороннего соглашения (а там, напомним, более 30 стран) вслед за США. Целью заключения Договора было недопущение обострения ситуации в Европе – и теоретически выход Соединенных Штатов эту цель не подрывает. «Продолжив участие в ДОН, Россия сохранит возможность наблюдать как за силами европейцев, так и за американской военной деятельностью в Европе. В том числе на территории восточных членов НАТО, где с 2014 года усиливается американское присутствие», – пишут эксперты ПИР-Центра Евгений Бужинский и Олег Шакиров.

Однако тогда получается не совсем справедливая и тем более не совсем удачная для России ситуация. В договоре остаются члены НАТО, и они спокойно могут (и будут) добывать и передавать американцам нужную для них информацию. В то же время Россия получать информацию о США не будет. Если бы интересы безопасности Российской Федерации ограничивались лишь европейским театром военных действий – то, возможно, выходить и не нужно было. Однако у России есть еще Дальний Восток, безопасность которого надо обеспечивать.

К тому же, зачем играть в пользу Соединенных Штатов и своей пассивностью обнулять аргументы противников Трампа – чтобы убедить американского президента в собственной правоте и стимулировать его на новые разрывы международных соглашений? Одного европейского лидера почти 85 лет назад тоже так начали стимулировать – закончилось для всех все весьма дурно.

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