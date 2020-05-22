Подмосковье освобождается от пропусков, но не от масок

С 23 мая в Московской области отменяется пропускной режим. Об этом глава региона Андрей Воробьев сообщил на совей странице в Instagram.

Губернатор отметил, что понимает, что ранее введенные его решением пропуска «радости они никому не доставили, а вот результат дали. Эта система и другие меры помогали нам избежать негативного сценария», - отметил Воробьев.

А вот масочный режим в Московской области отменен не будет. По-прежнему без маски и перчаток запрещается входить в общественные места и транспорт. Это по словам губернатора, «новая культура, к которой нужно относиться серьезно».

При этом он отметил – в правительстве региона понимают, что приобретение средств защиты для населения - серьезная финансовая нагрузка, эти расходы внеплановые. Поэтому областное руководство работает с производителями — их в области уже 11, сейчас в Подмосковье развернуто самое масштабное производство масок в стране. Так что цены на них должны снизиться.

Столица, как пояснил глава Подмосковья, из пропускного режима не выйдет, и объясняется это большей плотностью населения. Для того, чтобы из области поехать в Москву, по-прежнему нужно заказать пропуск. Сделать это можно на сайте mos.ru. Те, кто уже оформил пропуска через подмосковные сервисы, смогут воспользоваться ими до 27 мая – они действительны.

Говоря о дальнейшем смягчении режима ограничений в Московской области, Воробьев процитировал слова Владимира Путина о необходимости пройти между Сциллой и Харибдой. «То есть, с одной стороны — жить, работать, учиться, а с другой — не вернуться в то прошлое, когда мы госпитализировали 800 человек в сутки», - пояснил глава региона.

В области уже, по его словам, вернулись к работе стройки, промышленность, практически все, кроме сферы услуг. Но все работают по новым санитарным стандартам.

В Подмосковье с понедельника откроются салоны автомобилей и офисы по продаже недвижимости. Юридические лица смогут получить услуги МФЦ. Для населения они будут доступны позже.

Говоря о дальнейшем смягчении режима ограничений в Московской области, Воробьев процитировал слова Владимира Путина о необходимости пройти между Сциллой и Харибдой. «То есть, с одной стороны — жить, работать, учиться, а с другой — не вернуться в то прошлое, когда мы госпитализировали 800 человек в сутки», - пояснил глава региона.

В области уже, по его словам, вернулись к работе стройки, промышленность, практически все, кроме сферы услуг. Но все работают по новым санитарным стандартам.

В Подмосковье с понедельника откроются салоны автомобилей и офисы по продаже недвижимости. Юридические лица смогут получить услуги МФЦ. Для населения они будут доступны позже.

Пропускной режим был введен в Московской области постановлением главы региона от 11 апреля 2020года, вслед за столицей. А с 1 мая в Подмосковье стало обязательным и ношение защитных масок.