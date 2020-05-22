Погода в июле продолжится в лучших традициях 2020 года.



Климатическая чехарда, которая наблюдается в России с января, продолжится и в первый месяц календарного лета 2020.

По прогнозу синоптиков, в июне 2020 на большей части Русской равнины сохранится нестабильная погода с температурными качелями, жарой, которая будет сменятся холодом, осадками в виде дождя и града, а также крепкими штормовыми ветрами.

Прогноз погоды в Москве на июнь 2020

В Москве, по прогнозу синоптиков, первая неделя июня 2020 будет относительно комфортной и тёплой. В период с 1 по 7 июня дневной температурный фон составит плюс 20-21. При этом в первые дни первого календарного месяца лета ожидается солнечная погода, без осадков, и сильно ветра.

В ночные часы – также будет комфортно и по-летнему тепло. Ожидается, что после полуночи воздух будет прогреваться до плюс 15-17.

В середине июня в столичном регионе температурный фон повысится, местами даже до плюс 30, но небольшие дожди будут охлаждать воздух делая прогулки на свежем воздухе удивительно приятными.

По прогнозу погоды, в 20-х числах июня ветер может усилиться до 20 метров в секунду, местами выпадут осадки, возможна грозы и молнии. При этом воздух в светлое время суток неожиданно остынет сразу на 10-12 градусов – до плюс 16-18, ночью – плюс 10-12 сразу на несколько градусов ниже климатической нормы.

Погода в СПб в июне-2020

В Санкт-Петербург, где еще вчера шел снег, а в ночь на пятницу, 22 мая столбики термометров опускались до нуля градусов, говорить о возможной жаркой погоде в начале лета – даже как-то странно.



Несмотря на это, июньскую жару в городе на Неве синоптики всё-таки обещают. Согласно предварительному прогнозу погоды, столбики термометров в СПб начнут подниматься в конце мая – так к последним выходным последнего календарного месяца весны в дневные часы температура будет доходить до плюс 20-21, при этом на солнце воздух прогреется до плюс 23.

К середине первого летнего месяца в Северной столице установится вполне комфортная и теплая погода с дневной температурой воздуха до плюс 20-22. Но, при этом, по прогнозу метеорологов, пасмурных дней, что вполне традиционно для СПб, в июне будет значительно больше, чем солнечных. Кроме того, почти в ежесуточном режиме будут идти осадки.

Впрочем, и это вряд ли сильно удивит или напугает жителей культурной столицы, - после длительного нахождения дома в режиме самоизоляции, с большим они с удовольствием отправятся на улицу подышать свежим воздухом.

Прогноз погоды на июнь 2020 в Центральном федеральном округе

В регионах Центрального федерального округа ожидаюся температурные качели, причем весь июнь. Даже в Белгороде, Воронеже и Курске, где обычно в начале лета погода стабильно тёплая, а в последние годы – жаркая, весь июнь 2000 будет лихорадить, бросая местных жителей, то в жар, то в холод. Так в Белгороде лето начнётся с проливного дождя и всего и 11-14 градусов выше нуля ночью и плюс 16-18 днём.

Но уже к середине недели здесь, также, как и в соседнем Воронеже воздух в светлое время суток прогреется до плюс 22-24, а к выходным до плюс 26-27. А вот в Курске погода будет не такой комфортной. Здесь в первую неделю июня воздух на пике тепла прогреется максимум до плюс 22-23. При этом без осадков не обойдётся ни в одном из этих городов.

Ещё холоднее, причём не только в начале июня, но и почти до конца второй декады месяца будет в Брянске, Смоленске, Калуге и Твери. Здесь столбики термометров выше 19 градусов даже в дневные часы не поднимутся.

В 20-х числах июня во всём Федеральном округе погода здесь станет более жаркой, местами воздух будет прогреваться до плюс 27-29. Но такая климатическая обстановка продержится всего несколько дней, после чего температурные качели вновь вернут климатическую обстановку к самому началу месяца с дождями, грозами и всего 17-18 градусов выше нуля.

Погода в июне 2020 в Краснодарском крае и Крыму. Точный прогноз синоптиков

По прогнозу синоптиков, немногого огорчит начало лета жителей Кубани. Здесь первая половине июня будет дождливой и относительно прохладной. Например, в Сочи, Хосте, Дагомысе, Лазаревском и Адлере погода по местным меркам будет даже прохладной, - в период с 1 по 6 число столбики термометров выше плюс 20 не поднимутся.

При этом ночная температура практически ничем не станет отличаться от дневной. Неудобство жителям Краснодарского Края могут доставить осадки, которые ожидаются, в частности, в Новороссийске, Геленджике и Анапе. Теплее погода будет в Краснодаре. Здесь по данным метеорологов в период с 1 по 9 июня ожидается плюс 24-26. Но серьёзный дискомфорт доставят сильные осадки, которые предположительно, будут идти почти в ежесуточном режиме.

Зато в Крыму июньская погода будет очень приятной и тёплой. По прогнозу синоптиков, средняя температура на полуострове установится в диапазоне плюс 23-25. При этом первые числа месяца ожидаются более жаркими. После 20 июня станет чуть-чуть прохладнее. При этом в начале июня будут немного. Зато в конце июня возможны ливни и усиление ветра до ураганных значений.