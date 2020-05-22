Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась

Как заявил президент России Владимир Путин, «ситуация с коронавирусом в России в целом стабилизируется».

«И в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения», - рассказал Путин в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке. Он отметил, что данная динамика пока не столь быстрая и устойчивая, как хотелось бы, но она есть.



Онлайн статистика коронавируса в России и в странах мира опубликована на этом сайте

Ранее сообщалось, что суточный прирост числа новых заболевших COVID-19 в России третьи сутки остается на одном уровне менее 9 тыс. За последние 24 часа выявлено 8 894 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, из которых у 42,2% заболевших не было клинических проявлений болезни.

В общей сложности за все время пандемии коронавируса в России зафиксировано 326 448 случаев заражения COVID-19. Темп прироста 22 мая составил +2,8%, а это является самым низким показателем, демонстрирующем устойчивую тенденцию к снижению. За сутки выписаны из российских больниц 7 144 пациента. Всего от коронавируса в России вылечилось 99 825.

15 марта мэрия города Москвы объявила о начале тестирования москвичей на антитела к коронавирсной инфекции. Москвичи по средствам случайной выборки получают смс-приглашения придти в поликлинику и сдать кровь для прохождения тестирования.