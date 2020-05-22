Россия свернула на немецкий путь спасения

Как говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG) «Не "пересидеть" пандемию, а выиграть в кризис», Россия решила пойти по немецкому пути выхода из кризиса, связанного с выходом экономики из карантина по коронавирусу. Именно сейчас страна переходит к этому варианты развития событий, отказываясь от китайского сценария, пишет РИМА Новости со ссылкой на текст документа.

Так, в BCG выделяют три основных варианта мер поддержки бизнеса: китайский, немецкий и американский. Китайский сценарий предусматривает налоговые льготы и отсрочки, а также ограниченные прямые субсидии. Немецкий предполагает субсидирование расходов бизнеса на зарплату при условии сохранения занятости и льготные кредиты для всего бизнеса, в том числе с возможностью последующего списания. Американский сценарий использует снижение процентных ставок, поддержку банков, кредитования, раздачу денег населению и стимулирование экономики через спрос.

«Большинство развитых стран сейчас идут ближе к "немецкому" варианту и рассчитывают на возможность быстрого восстановления, поддерживают бизнес и косвенно население через субсидирование зарплат, предпочитают субсидии и льготное кредитование бизнеса налоговым мерам», — отмечают в BCG. «Россия на текущий момент постепенно переходит от "китайского" к "немецкому" сценарию, анонсируя все новые пакеты мер поддержки, которые пока существенно ниже объёмов, выделяемых в развитых странах: порядка 3% ВВП против 12% в среднем», — говорится в исследовании.

Особый случай

Кризис 2020 года существенно отличается от предыдущих сложных экономических ситуаций, с которыми страна сталкивалась в конце ХХ начале XXI века, отмечает первый вице-президент Опоры России Павел Сигал. Мировая экономика замедлялась в течение нескольких лет, вследствие торговой войны США и Китая. Противостояние нарушало цены на нефть, за счет которых пополняется российский бюджет.

Все это двигало мировую экономическую систему к новому кризису, но появление дополнительного фактора, пандемии, было неожиданным. Если раньше в кризис предприятия сталкивались с проблемами поставок товаров и нехватки денег, то сейчас к нему добавилась проблема обеспечения самого процесса работы: не все предприятия и фирмы могут работать на удаленке, оказалось очень много сфер бизнеса, пострадавших от вынужденных каникул и запрета на авиасообщение.

Поэтому так сложно подобрать сразу комплекс мер, которые помогут замедлить рецессию и дадут возможность выжить не только крупным предприятиям, но и малому и среднему бизнесу, полагает эксперт. Сначала российские предприниматели получили налоговые вычеты и отсрочки, что позволило частично компенсировать убытки нерабочего апреля. Сейчас государство переходит на более глубокую поддержку: защиту социальных гарантий населения через поддержку бизнеса.

Даже если пандемию удастся победить в ближайшее время, людям все равно нужны будут рабочие места, создать которые после кризиса будет не так просто, указывает Павел Сигал. Поэтому используется «немецкий» вариант поддержки, когда финансовые вливания получает бизнес, не бросивший своих работников в трудное время. Вероятно, к такому сценарию в будущем могут добавиться прямые выплаты для населения (по принципу США, частично в России они реализованы за счет выплат на ребенка в возрасте до 16 лет, которые объявил в мае президент).

У нас и китайская-то модель была реализована лишь условно, в минималистском её варианте, комментирует исследование шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв. Особенно если вспомнить, что Китай только в первые дни кризиса влил ликвидности более чем на 170 млрд долларов в ценные бумаги своих компаний, что как раз по сумме примерно эквивалентно полному объёму средств в ФНБ России, а мы в России к концу апреля израсходовали на все цели поддержки менее 4% от этой суммы.

Из всех российских мер поддержки действенным окажется, пожалуй, лишь долгосрочное облегчение налогового бремени на фонд оплаты труда с 30% до 15% для малого и среднего бизнеса, полагает аналитик. Но эта мера сработает лишь со временем, и поможет она только тем компаниям, которые не свернут в ближайшие месяцы полностью свой бизнес и вообще смогут дожить до этих налоговых льгот. Ведь текущих затрат при отсутствии выручки будущие налоговые льготы бизнесу не возместят.

Сравнение не в нашу пользу

Должно быть, продолжает Пётр Пушкарёв, в правительстве это поняли, и хотя бы попытались изменить подходы, да вот только теперь наша переходная модель лишь по отдалённым признакам и общим очертаниям начинает напоминать немецкую. В реальности же получается опять лишь грустная и жадная российская эконом-пародия на немецкие раздачи прямых субсидий бизнесу и гражданам. Потому что масштабы несопоставимы: букашка может быть похожа на огромного внушительного зверя только под огромным увеличительным стеклом.

Вот так и наши зарплатные субсидии бизнесу подобны даже не металлическому рублю, брошенному в шляпу уличного музыканта, а десятикопеечной монете. Ведь Германия даже берлинским уличным музыкантам и артистам театров выделила разовые безвозвратные субсидии почти в 5 тысяч евро, а небольшие фирмы и частные предприниматели получили там в течение 3 дней и без всяких лишних перепроверок, формальностей сразу по 15 тысяч евро.

Только на эти цели правительство ФРГ ассигновало 50 млрд евро, а общий объём господдержки для разных секторов бизнеса и населения составит там до 750 млрд евро. В случае же России, упомянутый музыкант может получить лишь 10 тыс руб помощи на ребёнка от 3 до 16 лет, на приличное пособие по безработице гражданин сможет рассчитывать, лишь если он уже успел официально проработать в этом году хотя бы 60 дней, и лишь самозанятый получит достойный возврат прошлогодних налогов, если он успел их в прошлом году достаточно много заплатить.

А что такое против немецких 15 тыс. евро субсидий для частной компании наш возврат 1 МРОТ (12130 руб.) зарплаты на человека, то есть около 100 тыс. руб. предпринимателю на коллектив из 8 человек? Да и то субсидией, а не кредитом, деньги эти станут, отмечает Пётр Пушкарёв, только если владелец компании исхитрится никого не уволить, а для этого ему нужно из своего кармана оплатить работникам и остальную часть их обычной зарплаты. Хотя даже в соседней с немцами Чехии, которая не имеет 500 млрд евро золотовалютных резервов и ещё 170 млрд евро в ФНБ, малым предпринимателям правительство взялось компенсировать до 70% от зарплаты их сотрудников.

Именно поэтому заявки на зарплатные субсидии, по данным бизнес-омбудсмена Бориса Титова, к 20 мая подали лишь 15% МСП: очевидно, остальные не видят в них для себя смысла и возможности выжить, не чувствуя себя в силах выполнить потом условий на безвозвратную субсидию. В Подмосковье только 24% из всех компаний малого и среднего бизнеса вообще имеют право на такую субсидию, а остальные по ОКВЭД не входят в перечень пострадавших отраслей, поэтому заявки подали только 12% предприятий МСП, при этом 2% из них пока что получили отказ от ФНС. То есть, на самом деле правительство только думает, что оно оказывает бизнесу хоть какую-то посильную для него помощь, или хуже того, делает вид, что помогает.

Очевидно, говорит Пётр Пушкарёв, что в подходе нужно менять решительно всё, но для оказания настоящей помощи требуется и настоящая смена фискальной, монетарной парадигм, в рамках которых налоги государство собирает исправно, но раздавать ничего всерьёз назад не готово даже в кризис. Даже прошлогодние уже собранные налоги не хотят возвращать никому, кроме самозанятых, коих у нас официально в стране пока мизерное количество, то есть это не особо для государства затратно. Ну а чем хуже ИП, или малое предприятие? Средства ФНБ стоило бы потратить полностью, без остатка, хотя бы на эти цели: в конце концов, у нас ведь останутся все остальные золотовалютные резервы, так чего мы боимся? Если уж мы не готовы раздавать деньги массово всем гражданам по американской модели, стимулируя спрос, то давайте хотя бы вернём их бизнесу назад - туда, откуда эти деньги государство и взяло.

Долгий путь наверх

Если всё останется, как есть сейчас, то крупные промышленные предприятия восстановят работу быстро, но и у них займёт не меньше 2-3 лет для выхода на прежний уровень из-за подавленной мировой конъюнктуры спроса на товары, топливо, другие ресурсы, уверен эксперт. А вот восстановления хотя бы до прежних показателей малого, среднего бизнеса можно ждать как минимум 5-7 лет. И это в лучшем случае, потому что многие владельцы бизнеса в принципе не решатся строить серьёзный бизнес по новой взамен утраченных и закрывшихся компаний: не говоря о полученном психологическом шоке, многие ещё и останутся обременены долгами.

Однако и сейчас в корпорации МСП, в структурах ВЭБ разрабатываются, похоже, лишь очередные новые проекты ещё более льготного кредитования малых предприятий, указывает Пётр Пушкарёв. Тогда как государству стоит уже переходить активно, на большие суммы к венчурному инвестированию, обильно поливая почву под стартами деньгами и организационной помощью, продвижением товаров и услуг через дотирование участия продукции МСП на крупных российских онлайн платформах и через существующие торговые сети. Мало просто предложить в кредит и подешевле денег, чтобы бизнес снова реально решился и на собственные вложения в развитие.