Рынок закончил неделю в минусе

Российский рынок акций закончил неделю падением индексов и снижением цены на нефть. Президент РФ Владимир Путин предупредил о возможности второй волны эпидемии коронавируса, в России зафиксировали рекордное число умерших от COVID-19, а Игоря Сечина переназначили главой <Роснефти> еще на пять лет.

В пятницу Индекс Мосбиржи упал на -0,34% до 2709,38 пунктов. Индекс РТС опустился на -1,48% до 1188,47 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 20:06 мск стоила - 34,95 долларов за баррель (-3,08%). Российская валюта на этом фоне слабела - 71,72 рубля за доллар.

Акции энергетиков в продолжение тенденции, характерной для них на этой неделе, торговались лучше рынка. Росли котировки <Россетей> (+3,62%), <Интер РАО> (+2,44%), <ФСК ЕЭС> (+1,97%), ТГК-1 (+1,77%), <Ленэнерго> (<префы> +1,75%). В плюсе были акции <Аэрофлота> (+0,44%), <Ростелекома> (+0,20%), <Северстали> (+0,97%).

Дешевеющая Brent давила на акции нефтяников: <Сургутнефтегаз> (<префы> -1,14%), <Башнефть> (-0,89%), <Роснефть> (-0,68%). При этом обыкновенные акции <Сургутнефтегаза> (+2,05%) и <Лукойла> (+0,59%) росли. Котировки банков падали: ВТБ (-0,83%), <Сбербанк> (-1,82%). В пятницу Банк России сообщил, что, по его прогнозам, реальная ключевая ставка не опустится ниже 4%.В минусе по итогам торгов также акции <М.Видео> (-2,72%), <Норникеля> (-2,37%) и <Новатэка> (-1,34%).