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ЦИК: голосование по поправкам в Конституцию может пройти частично в электронном виде

Москва, 22.05.2020

Центризбирком РФ разрешил использовать ранее подготовленные для голосования по поправкам в Конституцию средства. Соответствующее постановление уже опубликовано на сайте организации, пишет «Интерфакс».

Документ возобновляет действие ряда пунктов по подготовке к плебисциту, а именно ЦИК постановляет признать утратившими силу ряд пунктов из ранее опубликованного постановления о приостановке подготовки.

Начиная с 28 марта, избиркомам было предписано остановить работы по поставкам товаров, выполнению работ, оказанию услуг, а также по выплате дополнительного денежного вознаграждения членам избирательных комиссий. Также предписания о приостановке финансирования участковых избирательных комиссий за рубежом РФ получили МИД и Минобороны РФ. ЦИК сообщает, что подготовка к голосованию займет 20-30 дней, при этом значительная часть работы по подготовке к голосованию уже проделана, а значит как только позволит эпидемиологическая ситуация и президент РФ назначит дату голосования, Центризбиркому потребуется примерно месяц на завершение его организации, рассказала «Интерфаксу» секретарь ЦИК Майя Гришина.

«ЦИК проведет голосование к той дате, которая будет в указе президента. Те процедуры, которые сейчас предусмотрены, рассчитаны где-то на 20-30 дней», - рассказал Гришина.

Она подчеркнула, что ЦИК ждет возобновления процедур по организации голосования, как только будет определена дата, работы по подготовке голосования тут же возобновятся. Гришина уверена, что регионы также смогут уложиться в этот срок. Она также подчеркнула, что голосование может частично пройти дистанционно. В настоящее время рассматривается вопрос о том, какие еще регионы кроме Москвы смогут провести электронное голосование.

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