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В Госдуме назвали примерную дату открытия храмов в России для прихожан

Москва, 22.05.2020

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов высказал надежду, что российские храмы откроются 28 мая, сообщает «Интерфакс».

«Я надеюсь, что храмы должны открыться к празднику Вознесения, 28 мая», - сообщил думец. При этом он подчеркнул, что по Москве решение должен принимать главный санитарный врач, при достижении соглашения с патриархией.

Гаврилов добавил, что сейчас главное определиться со стандартами посещения храмов, как это делается в сфере строительства, промышленности и ЖКХ. Речь идет о «дезинфекции, измерении температуры, обязательном наличии масок». Также важно находится на социальном расстоянии друг от друга, возможно взять за основу европейский вариант, когда часть молящихся находится на улице, часть в храме, сообщил Гаврилов.

О скором открытии храмов сообщил «Интерфаксу» и источник в Русской православной церкви. Собеседник рассказал, что сейчас идет проработка деталей и сроков открытия храмов для прихожан и формат их работы в ближайшее время. Предположительно, этапы постепенного возвращения полноценной богослужебной жизни будут соотноситься с тремя этапами ослабления санитарных мер во всей стране, обозначенных «Роспотребнадзором».

Напомним, в апреле из-за ухудшения эпидемиологической ситуации было принято решение о закрытии храмов. С тех пор службы велись только в присутствии духовенства. Аналогичные ограничительные меры были введены во всех регионах страны с неблагоприятной эпидемической обстановкой.

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