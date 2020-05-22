В Индии зафиксирован взрывной рост случаев коронавируса

В Индии за последние 24 часа выявлен рекордный рост заболевших коронавирусной инфекцией, - более 6 тыс. случаев, пишет британское издание The Guardian. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 118,5 тыс. случаев, скончались 3 853 инфицированных человека.

Статистика коронавируса и его распространения в странах мира опубликована на этом сайте

Издание выдвигает версию, что взрыв заболеваемости вызван ранним ослаблением властями Индии режима самоизоляции, введенного 25 марта. Уточняется, что карантинные меры должны были действовать до 31 мая, но власти приняли решение смягчить режим в районах с низкой заболеваемостью COVID-19.

Кроме этого, власти штатов получили полномочия принимать собственные директивы по некоторым вопросам в условиях пандемии.

Статистика коронавируса в России

Ранее сообщалось, что за последние 24 часа выявлено 8 894 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, из которых у 42,2% заболевших не было клинических проявлений болезни. В общей сложности за все время эпидемии в стране зафиксировано 326 448 случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста 22 мая составил +2,8%, что является самым низким показателем, демонстрирующем устойчивую тенденцию к снижению. За сутки выписаны из российских больниц7 144 пациента, всего вылечившихся 99 825.



Отметим, что еще одним очагом взрывного роста числа заболевших коронавирусом наблюдается в Бразилии, где за последние отчетные сутки выявлено более 18 тыс фактов заражения COVID-19.