Вход/Регистрация Подписка

В Индии зафиксирован взрывной рост случаев коронавируса

Москва, 22.05.2020

В Индии за последние 24 часа выявлен рекордный рост заболевших коронавирусной инфекцией, - более 6 тыс. случаев, пишет британское издание The Guardian. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 118,5 тыс. случаев, скончались 3 853 инфицированных человека.

Статистика коронавируса и его распространения в странах мира опубликована на этом сайте

Издание выдвигает версию, что взрыв заболеваемости вызван ранним ослаблением властями Индии режима самоизоляции, введенного  25 марта. Уточняется, что карантинные меры должны были действовать до 31 мая, но власти приняли решение смягчить режим в районах с низкой заболеваемостью COVID-19.

Кроме этого, власти штатов получили полномочия принимать собственные директивы по некоторым вопросам в условиях пандемии.

Статистика коронавируса в России

Ранее сообщалось, что за последние 24 часа выявлено 8 894 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, из которых у  42,2% заболевших не было клинических проявлений болезни. В общей сложности за все время эпидемии в стране зафиксировано 326 448 случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста 22 мая составил +2,8%,  что является самым низким показателем, демонстрирующем устойчивую тенденцию к снижению. За сутки выписаны из российских больниц7 144 пациента, всего вылечившихся 99 825.

Отметим, что еще одним очагом взрывного роста числа заболевших коронавирусом наблюдается в Бразилии, где за последние отчетные сутки выявлено более 18 тыс фактов заражения COVID-19. 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет
Новости партнеров

Tоп

  1. Рекордная распродажа американского госдолга
    Казалось бы, рынок госдолга США – самый безопасный рынок, и именно сюда бегут инвесторы в случае кризиса, паники и турбулентности, но в этот раз развитие событий пошло по непривычному сценарию.
  2. Инфляция почувствовала себя плохо
    По оценке Росстата, с 7 по 12 мая темпы роста цен в России оказались нулевыми. С начала мая показатель вырос лишь на 0,1%. С одной стороны, хорошо, что, в соответствии с экономической логикой, удалось избежать скачка цен (кроме как на некоторые товары, по ситуации). С другой, приходится задуматься о противоположной опасности - дефляционной
  3. Финансовые черти и нормальные люди
    На отечественных стриминговых платформах состоялись две заметных премьеры — экранизации книжных бестселлеров «Дьяволы» итальянца Гвидо Марии Бреры и «Нормальные люди» популярной ирландки Салли Руни. Сериалы повествуют о двух параллельных — больших и малых — мирах современного человека: в одном правит зло, в другом — любовь.
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама