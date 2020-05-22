В Пакистане потерпел крушение пассажирский самолет Airbus 320

Пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines потерпел крушение 22 мая недалеко от аэропорта Карачи, передают местные СМИ.

Уточняется, что лайнер направлялся из Лахора в Карачи, незадолго до посадки в международном аэропорту «Джинна» в Карачи лайнер упал на населенный район.

В интернете очевидцы катастрофы распространили видео, на котором виден густой столб черного дыма, поднимающийся над домами. Число погибших и пострадавших пока не называется. Издание Deutsche Welle сообщает, что на борту самолета могли находиться не менее 90 человек до 112 человек. «Пакистанские авиалинии» подтвердили, что упавшее воздушное судно принадлежит им.