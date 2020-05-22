В Роспотребнадзоре рассказали, кого будут прививать от коронавируса в первую очередь

В случае, если у России не будет производственной возможности по выпуску большого количества доз вакцины от коронавируса, прививать начнут с групп риска, рассказала в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Если будет такая возможность, а сегодня она прорабатывается на уровне государства, то тогда мы сможем наработать вакцину для большей части населения России», - рассказала Попова.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что первые результаты испытаний вакцины от коронавируса будут известны ближе к августу. Чиновник отметил, что доклинические испытания, которыми занимаются сразу несколько предприятий, идут по графику.

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал в начале прошлой недели об испытаниях вакцины на добровольцах. В ходе доклинических испытаний вакцина от коронавируса показала свою высокую иммуногенность. Ученый сообщил, что вакцина будет готова к концу лета. Он подчеркнул, что привить сразу всех россиян будет невозможно.

Ранее сообщалось, что власти Москвы намерены изолировать москвичей, у которых по результату тестирования будут выявлены антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. Об этом писал «Коммерсантъ», ссылаясь на рекомендации Клинического комитета по борьбе с коронавирусом при столичном департаменте здравоохранения.

Жителей столицы с выявленными антителами к коронавирусу обяжут соблюдать двухнедельную самоизоляцию. При этом авторы документа не уточняют, зачем гражданам, которые имеют иммунитет к заболеванию, необходимо изолироваться.



Коронавирус: статистика и карта распространения по странам мира опубликована здесь