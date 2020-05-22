Вышивка гладью: что необходимо знать

Сегодня изделия с вышивкой гладью также пользуются популярностью. Научившись создавать изделия с таким декоративным элементом, можно хорошо заработать и обновить гардероб. Однако, сам процесс работы требует упорства и повышенной аккуратности. Найти все необходимое для вышивки гладью можно в интернет-магазине Вышивка Shop.

Что нужно для вышивки гладью

Прежде чем приступить к украшению ткани необходимо приобрести специальные материалы и инструменты:

нитки (лучше всего подходят Мулине) и иголки;

ножницы;

пяльцы для удобства;

наперсток.

Чтобы перенести узор на ткань, можно воспользоваться простой копировальной бумагой. В качестве основы лучше всего брать лён, сатин, шелк или хлопок. Плотность нити должна приблизительно равняться толщине основы. Для очень плотной ткани рекомендуется использовать шерстяные нитки.

Техники вышивки гладью

Наиболее распространенными техниками вышивки гладью являются:

классическая. Такая вышивка двусторонняя, то есть изображение одинаковое с внешней и внутренней стороны канвы. Размер и направление шитья определяются в зависимости от особенностей рисунка. Всем новичкам рекомендуют начинать именно с этого;

белоснежная. Для этого берутся белый шелковые нитки (или Мулине) и белая ткань. Такие узоры смотрятся максимально аккуратно и элегантно. Часто используется для изготовления красивого постельного белья или нарядной скатерти;

художественная. Для создания яркого узора используют нитки Мулине разных цветов. Стежки выполняются косыми, не накладываясь друг на друга. За счет игры цветов, можно сделать рисунок визуально объемным;

китайская. Для этой техники лучше всего применять шелковые или атласные ткани. На них китайские мотивы смотрятся особенно интересно. Для овладения такого способа вышивки потребуется много времени и усилий.

Новичкам может показаться, что вышивка гладью — это слишком тяжелое и кропотливое занятие. Однако, со временем каждая умелица влюбляется в это дело и начинает создавать потрясающие рисунки. Чтобы декоративный элемент смотрелся выразительно, необходимо полностью скрыть основу. Только желание поможет порадовать близких и окружающих эксклюзивными элементами гардероба.



