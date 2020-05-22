Вышивка гладью: что необходимо знать

Сегодня изделия с вышивкой гладью также пользуются популярностью. Научившись создавать изделия с таким декоративным элементом, можно хорошо заработать и обновить гардероб. Однако, сам процесс работы требует упорства и повышенной аккуратности. Найти все необходимое для вышивки гладью можно в интернет-магазине Вышивка Shop.
Прежде чем приступить к украшению ткани необходимо приобрести специальные материалы и инструменты:
Чтобы перенести узор на ткань, можно воспользоваться простой копировальной бумагой. В качестве основы лучше всего брать лён, сатин, шелк или хлопок. Плотность нити должна приблизительно равняться толщине основы. Для очень плотной ткани рекомендуется использовать шерстяные нитки.
Наиболее распространенными техниками вышивки гладью являются:
Новичкам может показаться, что вышивка гладью — это слишком тяжелое и кропотливое занятие. Однако, со временем каждая умелица влюбляется в это дело и начинает создавать потрясающие рисунки. Чтобы декоративный элемент смотрелся выразительно, необходимо полностью скрыть основу. Только желание поможет порадовать близких и окружающих эксклюзивными элементами гардероба.