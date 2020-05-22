Шкала суточного прироста пациентов с COVID-19 держится на одном уровне

По сообщению оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, суточный прирост числа новых заболевших COVID-19 в России третьи сутки остается на одном уровне менее 9 тыс.

За последние 24 часа выявлено 8 894 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, из которых у 42,2% заболевших не было клинических проявлений болезни. В общей сложности за все время эпидемии в стране зафиксировано 326 448 случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста 22 мая составил +2,8%, что является самым низким показателем, демонстрирующем устойчивую тенденцию к снижению. За сутки выписаны из российских больниц7 144 пациента, всего вылечившихся 99 825.

Наибольший прирост отмечен традиционно в Москве - 2 988 новых случаев, таким образом, общее число заболевших за все время в столице достигло 158 207. За последние 24 часа выписано 2 900 пациентов. В Московской области зафиксировано 824 новых случая заболевания. Далее следуют Санкт-Петербург (+389), Нижегородская область (+202), Красноярский край (+150), Ростовская область (+138).

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Ранее сообщалось, в лаборатории «Инвитро» рассказали, что антитела к коронавирусу обнаружены у каждого седьмого пациента, который сдал тест в данной компании.

«Положительный результат, свидетельствующий о формировании иммунного ответа, выявлен у 14% пациентов», - цитирует ТАСС сообщение компании, где тесты на иммунитет к COVID-19 проводятся с 18 мая.

За первые четыре дня проведения анализов в «Инвитро», тесты на определение антител класса G (IgG) к коронавирусу сдали более 40 тыс. человек.



