На Земле появился новый тип погоды: «нервная», и климатологи призвали жителей России привыкать к этой новой синоптической реальности.

А новая реальность заключается в том, что аномальные погодные явления, наблюдавшиеся раньше раз в 50 лет, теперь случаются раз в 20 лет. То, что бывало раз в 20 лет, теперь происходит раз в 10 лет, и так далее, и все чаще.

Согласно новому прогнозу погоды от синоптиков, климатическая обстановка летом 2020 будет очень «нервной».

В любом случае, та погода, которую мы все ждали, и всем нам после долгой зимы и длительного режима самоизоляции хотелось расслабиться под тёплым солнышком, поваляться на пляже, - эта долгожданная погода скорее всего останется в наших мечтах. Это коснется и тех, кто просто предвкушал новый дачный сезон в надежде вырастить небывалый урожай, и тех, кто готовился к к дальним походам.

Конечно, кроме неожиданностей со стороны погоды всем нам подпортили настроение и последние события в мире, что перетасовали планы для каждого из нас относительно летнего отдыха. Кто хотел побывать на курортах Турции, Таиланда, Бали и прочих «куршавелей», скорее всего сейчас сильно расстроен: практически все страны закрыты и ни о каком заграничном отдыхе «all inclusive» мечтать пока не приходится.

Но, расстраиваться не стоит. Многие забыли, что у нас, в России, есть свои моря и океаны, не все, конечно, тёплые – но летом можно попробовать отдохнуть в том числе и на берегу Тихого океана. Ну а большинство наших соотечественников планирует провести хотя бы несколько дней этим летом в традиционных местах отдыха России: в Крыму, на курортах Краснодарского края, на берегу освежающей Балтики.

Погода летом 2020 в Москве. Точный прогноз синоптиков

Многие уже сейчас направили свои взоры на Москву, где погода предстоящим летом будет как раз «нервной». В первой декаде июня дневной температурный фон в столице составит плюс 20-21. В середине июня погода наконец-то станет жаркой, местами воздух прогреется до плюс 30.

В июле 2020 Москву, по прогнозу синоптиков, также ждут очень жаркие дни. Столичный регион станет буквально плавиться от зноя, столбики термометров поднимутся до плюс 32. При этом дожди станут большой редкостью. Август также долго не захочет сдавать летние позиции, но к началу осени всё-таки жара отступит, а воздух остынет до плюс 23-24.

Погода летом 2020 в Краснодарском крае

По прогнозу синоптиков, «нервная» погода ожидается и в Краснодарском крае. Здесь первая половине июня будет дождливой и относительно прохладной. Например, погода в Сочи, Адлере и Лазаревском в период с 1 по 6 число будет прохладной, - столбики термометров выше плюс 20 не поднимутся.

Определённый дискомфорт жителям Кубани могут доставить осадки, которые ожидаются, в частности, в Геленджике, Анапе и Новороссийске. Теплее будет в Краснодаре. Здесь по данным метеорологов, в период с 1 по 9 июня ожидается плюс 24-26.

Июль будет более приятным. В частности, на черноморских курортах днём воздух станет прогреваться до плюс 26-28. А вот август может стать аномально жарким. Синоптики прогнозируют, что столбики термометров ниже плюс 30 опустятся здесь лишь в самом конце месяца.

Поволжье: погода летом 2020 года в Татарстане и Самарской области

Кама, Волга – древние города, буквально ожившая история ждёт тех, кто отправится на отдых в Татарстан или Самарскую область. Эти регионы славятся мягким климатом. А лето в этом году здесь обещают очень жаркое. Так что купаться в Волге и Самаре, загорать, ходить на рыбалку, прогуляться по Казанскому кремлю, посетить здание Лютеранской кирхи или древние Булгары можно будет без сопровождения обложных дождей.

При этом июнь, по прогнозу синоптиков, в противовес маю, порадует теплом и плавным набором температуры от плюс 22 до плюс 25 в начале месяца. И уже к середине первого летнего месяца воздух прогреется до плюс 30. При этом дождей не будет, а те что прогнозируются придутся, по большей части, на ночное время и раннее утро.

Июль – традиционно пик сезона в этих региона. 30-градусная жара даже выше, нивелируется приятной волжской прохладой. При этом высокий температурный фон, по прогнозу синоптиков, продержится здесь почти до начала сентября.

Погода летом 2020 в СПб

Метеорологи не обещают ничего необычного летом 2020 жителям Санкт-Петербурга: тёплые солнечные дни станут сменяться дождливыми, а в целом погода этого летнего сезона будет вполне стандартной с точки зрения климатической обстановки с температурой воздуха плюс 20-23. Второй летний месяц в Северной столице будет теплее – синоптики обещают плюс 25-26, а пару дней даже плюс 30.

Август в городе на Неве традиционно самый прохладный. Как предупреждают метеорологи, во второй половине последнего месяца календарного лета 2020 столбики термометров уже вряд ли будут дотягивать до плюс 20. Кроме того, ожидаются осадки, местами сильные. Так что отправляясь в СПб, не забываем с собой захватить зонты и лёгкую куртку.

Как предупреждают синоптики, прогноз погоды на лето 2020 года предварительный. Более точно мы узнаем о погоде в июне, июле и августе значительно позже. Поэтому вполне возможно, что лето окажется таким же непредсказуемым, как зима и весна. В любом случае, всем мы верим, что даже «нервная» погода летний отдых в этом году нам не испортит.