В Минэкономразвития рассказали о росте выдачи беспроцентных кредитов на поддержу занятости

В России зафиксирован рост выдачи банками беспроцентных кредитов на поддержу занятости. Согласно мониторингу по 39 банкам страны, подписавшим соглашение с Минэкономразвития, по данным на 22 мая 2020 года выдано 50 млрд рублей по 18,2 тыс. договорам на беспроцентные кредиты на поддержку занятости.

При этом, по состоянию на 14 мая, кредитными организациями страны было выдано 31,7 млрд рублей по 12,9 тыс. договорам. Таким образом, сумма выданных кредитов увеличилась по сравнению с предыдущем мониторингом на 18 млрд руб., передаёт официальный сайт Минэкономразвития.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время поступление заявок от банков на участие в программе финансирования под 0% продолжается.

Напомним, изначально программа субсидированных кредитов под 0% на 6 месяцев была запущена для малых и микропредприятий из пострадавших от пандемии коронавируса COVID-19 отраслей. В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина от 24 апреля 2020 года расширена на средние и крупные предприятия вне зависимости от размеров.

Статистика на 23 мая по коронавирусу в России и Москве

За последние сутки в 84 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 9 434 человек. Всего на территории РФ выявлено 335 882 пациентов с коронавирусом. Днём ранее в России было зафиксировано 8 894 случаев заражения коронавирусом.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили ещё 3190 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (846 новых случая инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+363).

За время эпидемии от коронавируса в России умерло 3 388 человек. Выписаны по выздоровлению за весь период 107 936 человек.

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, решением главы государства в России до 11 мая были объявлены нерабочие дни. С 12 мая решением президента всероссийские коронаканикулы были отменены. При этом, по словам Путина, борьба с эпидемией не завершается.

«Поэтому, начиная с 12 мая, на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах. Поручаю Правительству, главам субъектов Федерации, санитарным службам обеспечить контроль за их соблюдением», — пояснил российский лидер, добавив, что массовые мероприятия по всей стране пока исключаются. А всем предприятиям нужно строго выполнять санитарные правила.

Между тем в Москве до 31 мая продолжает действовать режим самоизоляции. Но, начиная с 12 мая в столице возобновлена работа промышленных предприятий и строек. Кроме того, с этого дня в Москве действует масочный режим. Появление в общественных местах без маски и перчаток приравнивается к административному нарушению, за которое положен штраф.

К общественным местам, куда без масок и перчаток вход запрещен, относятся магазины, аптеки и любые другие торговые точки, а также весь общественный транспорт, включая такси. Кроме того, в российской столице продолжает действовать пропускной режим – граждане могут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска. Для передвижения по городу пешком пропуск не нужен.

22 мая столичный градоначальник Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения режима ограничений в Москве. В частности, с 25 мая в городе откроют 88 центров «Мои документы». С этого же дня возобновится оказание услуг каршеринга. При этом с 27 мая для передвижения по городу будут действительны только московские цифровые пропуска.

Кроме того, с 26 мая обязательным становится ношение масок и перчаток на объектах железнодорожной инфраструктуры Москвы: на вокзалах, платформах и переходах.