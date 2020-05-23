В России за сутки зафиксировали почти 9,5 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в 84 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 9 434 человек. Всего на территории РФ выявлено 335 882 пациентов с коронавирусом. Днём ранее в России было зафиксировано 8 894 случаев заражения коронавирусом.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили ещё 3190 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (846 новых случая инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+363).

За время эпидемии от коронавируса в России умерло 3 388 человек. Выписаны по выздоровлению за весь период 107 936 человек.

Последние данные о статистике коронавируса в России можно узнать на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, решением главы государства в России до 11 мая были объявлены нерабочие дни. С 12 мая решением президента всероссийские коронаканикулы были отменены. При этом, по словам Путина, борьба с эпидемией не завершается.

«Поэтому, начиная с 12 мая, на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах. Поручаю Правительству, главам субъектов Федерации, санитарным службам обеспечить контроль за их соблюдением», — пояснил российский лидер, добавив, что массовые мероприятия по всей стране пока исключаются. А всем предприятиям нужно строго выполнять санитарные правила.

Между тем, из-за коронавируса в Москве до 31 мая продолжает действовать режим самоизоляции. Но, начиная с 12 мая в столице возобновлена работа промышленных предприятий и строек. Кроме того, с этого дня в Москве действует масочный режим. Появление в общественных местах без маски и перчаток приравнивается к административному нарушению, за которое положен штраф.

К общественным местам, куда без масок и перчаток вход запрещен, относятся магазины, аптеки и любые другие торговые точки, а также весь общественный транспорт, включая такси. Кроме того, в российской столице продолжает действовать пропускной режим – граждане могут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска. Для передвижения по городу пешком пропуск не нужен.

22 мая столичный градоначальник Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения режима ограничений из-за коронавируса в Москве. В частности, с 25 мая в городе откроют 88 центров «Мои документы». С этого же дня возобновится оказание услуг каршеринга. При этом с 27 мая для передвижения по городу будут действительны только московские цифровые пропуска.

Кроме того, с 26 мая обязательным становится ношение масок и перчаток на объектах железнодорожной инфраструктуры Москвы: на вокзалах, платформах и переходах.



Статистика коронавируса в мире опубликована на этом сайте