QE по-русски и отрицательные ставки в России

Нынешний кризис заставил Центральный банк России поменять взгляды и отказаться от крайне осторожной денежно-кредитной политики, сделав акцент на стимулировании экономики.

Банк России уже снизил ставку и, скорее всего, сделает это в июне, причем сразу на 100 базисных пунктов. При этом аналитики ожидают еще более значительного смягчения политики до конца года.

Все это не может не радовать инвесторов и трейдеров на долговом рынке, которые с большим удовольствием скупают облигации федерального займа.

Рекорды ОФЗ

Как результат, стоимость ОФЗ довольно быстро восстановилась после мартовских продаж и пошла штурмовать новые высоты.

Сводный индекс гособлигаций РФ RGBI достиг своих исторических максимумов, неоднократно переписав их. Доходности, соответственно, опустились к минимумам.

Спрос на долговые бумаги российского правительства ощущается и на первичном рынке. Министерство финансов две недели подряд размещает рекордные или близкие к этому объемы новых облигаций.

В минувшую среду инвесторы купили ОФЗ почти на 170 миллиардов рублей.

Но не только ожидания снижения ставки со стороны ЦБ РФ делают вложения в российские госбонды привлекательными. До сих пор реальная процентная ставка по ним, за вычетом инфляции, является одной из самых высоких в мире.

Однако уже довольно скоро ситуация может измениться.

Отрицательные ставки в РФ

«Если Центральный банк, как ожидают участники рынка, будет активно смягчать денежно-кредитную политику, а ключевая ставка к концу года опустится до 3,5-4%, при этом инфляция останется в рамках прогноза ЦБ на уровне 3,8%-4,8%, то реальная процентная ставка по нашим облигациям будет отрицательной», — говорит старший партнер FP Wealth Solutions Игорь Стремоухов.

Действительно, все больше прогнозов от ведущих банков допускают, что реальная ставка в РФ уйдет в минус. И хотя, отметим еще раз, речь идет не о номинальных, а реальных ставках, это важная смена тренда. При этом эксперт отметил, что реализация такого сценария может стать негативным сигналом для рынка российского госдолга.

«Самые высокие реальные ставки в последние годы были одним из главных драйверов роста стоимости ОФЗ. Однако уход показателя на отрицательную территорию на фоне резкого роста предложения может спровоцировать исход инвесторов, что приведет к волне продаж. Сейчас рынок займов – ключевой источника финансирования дефицита бюджета для Минфина. Уже объявлено о планах разместить облигации на 4-4,5 триллиона рублей. Чем больше они смогут продать сейчас, тем лучше», — считает Стремоухов.

Долговая экспансия и признаки пирамиды

В конце недели замминистра финансов Алексей Моисеев подтвердил намерения Минфина резко нарастить объемы заимствования.

«Мы сейчас приступаем к масштабному наращиванию госрасходов для целей финансирования борьбы с кризисом, это приведет, конечно, к значительному росту выпуска ОФЗ», — сказал Моисеев, выступая на финансовом форуме РСПП.

Некоторые эксперты уже увидели в этих действиях признаки финансовой пирамиды. Российские банки в последнее время стали крупнейшими покупателями ОФЗ, при этом уже совсем скоро Центральный банк готовится запустить операции годового репо. Аналитики полагают, что банкиры будут покупать гособлигации, закладывать их в репо и на полученные средства снова покупать ОФЗ.

Однако Моисеев заявил, что никаких признаков пирамиды не видит.

«Это не приведет к проблемам с погашением, это никакая не пирамида. Там есть целый ряд признаков пирамид государственного долга, ни одного из этих признаков у нас нет», — заявил он.

По оценкам Минэкономразивития, суммарный дефицит бюджетов всех уровней достигнет в этом году 8,5% ВВП, что эквивалентно примерно 9 триллионам рублей.

При этом ранее министр финансов Антон Силуанов уже говорил, что заимствования для России обходятся значительно дороже, чем для других стран, например, США.

«На этом фоне агрессивное снижение ставки со стороны Центрального банка и запуск долгосрочных операций репо может стать одним из способов решения проблемы, однако последствия такого шага пока вызывают определенные вопросы. На мой взгляд, это своего рода QE в российском исполнении, но выход из подобных программ, как известно, достаточно проблематичен, если не сказать больше», — отметил старший партнер FP Wealth Solutions Игорь Стремоухов.