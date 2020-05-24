Свежий прогноз погоды



Буквально несколько дней назад синоптики уверяли, что аномально холодная погода, которая в середине мая накрыла всю Центральную Россию, уже в начале наступающей недели сменится привычным для конца последнего календарного месяца теплом.

Однако, согласно новому неожиданному прогнозу метеорологов, в период с 25 по 31 мая, большая часть Русской равнины, по-прежнему будет находиться под влиянием обширного антициклона, который принесёт в регионы Европейской России осадки, сильную облачной и температурный фон существенно ниже климатической нормы. При этом в Сибири ожидаются температурные качели, а в Приморье - почти летний зной.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков

Так, в Москве, по прогнозу специалистов Центра погоды «Фобос», почти всю предстоящую неделю в столице будет очень пасмурно и дождливо. Небольшое потепление ожидается в понедельник, 25 мая, и во вторник, 26 мая, когда воздух прогреется до плюс 16-18. При этом, относительная влажность воздуха составит около 80%, что создаст ощущение более низкой температуры.

После полуночи столбики термометров в очередной раз опустятся до осенних показателей. Например, в ночь на вторник прогнозируется всего плюс 4-6, что явно ниже нормы.

Самым холодным днём предстоящей недели, по прогнозу синоптиков, будет среда, 27 мая – температура даже в светлое время суток составит всего 12 градусов выше нуля. В четверг погода вновь немного улучшится - ожидается плюс 16-18 в светлое время суток, но при этом возможны кратковременные дожди и усиление ветра. В пятницу, 29 мая погода снова удивит жителей Москвы и Подмосковья – метеорологи предупреждают о том, что воздух остынет до плюс 13.

В субботу, 30 мая, погода будет облачной, но уже с прояснениями, временами пойдёт дождь, в области – сильный. Зато воздух немого прогреется до плюс 17-19. В последний день календарной весны климатическая обстановка в регионе сильно не поменяется - прогнозируется облачная погода, но без осадков, а градусники покажут плюс 18-20.

Прогноз погоды в Сибири

Синоптики удивили неожиданным прогнозом погоды на предстоящую неделю и жителей сибирских регионов, где в ближайшие 7 дней ожидаются классические температурные качели, которые будут раскачивать климатическую обстановку с невероятно высокой амплитудой.

В частности, в Новосибирске в понедельник, 25 мая ожидается плюс 25-27, во вторник, 26 мая воздух прогреется до плюс 31-32. Но уже в ночь на среду, по прогнозам синоптиков, произойдёт настоящий климатический обвал – столбики термометров рухнут к отметкам плюс 4-6. То есть, буквально всего за несколько часов в третьем по численности населения городе России похолодает почти на 30 градусов.

При этом днём 27 мая воздух прогреется до плюс 19-20. В четверг очередной климатический обвал снизит температурный фон до плюс 7 ночью и до плюс 14 – днём. Но уже ближе к выходным новая волна тёплого воздуха напомнит о приближении лета – в пятницу, по прогнозу синоптиков, ожидается плюс 21-22, в субботу и воскресенье – плюс 19-21. При этом уикенд всё-таки чуть-чуть огорчит местных жителей небольшим дождём.

Резко похолодает на этой неделе в Красноярке. Завтра, здесь ещё будет по-летнему тепло – плюс 24-25. Со вторника, 26 мая северо-западный ветер прорвётся к югу Сибири. Как предупреждают метеорологи, холодный воздушный фронт принесёт сюда облачность и прохладу. После чего пойдут дожди, а воздух остынет до плюс 11-13. В последний день мая в Красноярске ожидаются осадки и всего 12-14 градусов тепла.

Более стабильная погода ожидается в Томске, Омске и Кемерове. Но и здесь, по прогнозу синоптиков, без температурных перепадов в ближайшие 7 дней не обойдётся. Так, завтра здесь будет плюс 20-22, во вторник – плюс 29-30, а в среду - 14-16. После чего до конца мая заметных движений в температурном фоне метеорологи не обещают.

Погода на неделю в Приморье

По прогнозу синоптиков, в Приморье, с 25-31 мая погода будет теплой, местами даже жаркой, но пасмурной и дождливой. В частности, во Владивостоке всю последнюю неделю последнего месяца календарной весны температура будет держаться на уровне плюс 14-16 днём и плюс 9-12 ночью. При этом кратковременные осадки ожидаются только в среду, 27 мая.

В Находке небольшой дождь прогнозируется в понедельник, 25 мая, а температура воздуха будет всю неделю колебаться в пределах плюс 14-18. Значительно теплее будет в Партизанске, где после холода последних дней столбики термометров поднимутся сразу на 10-12 градусов.

Очень сильно удивит с точки зрения погоды последняя неделя мая и жителей Уссурийска, где прогнозируется почти летний зной. Как обещают метеорологи, после сегодняшних плюс 12-13, к пятнице, 29 мая в Уссурийске воздух прогреется до плюс 27-28.