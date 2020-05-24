На мировую экономику движется волна банкротств

Первая стадия экономического кризиса подходит к концу, однако пресловутая вторая волна уже сейчас обретает все более четкие очертания.

По-видимому, никакие финансовые вливания не в силах остановить надвигающуюся череду банкротств, спровоцированная шоковой терапией в виде практически полной остановки мировой экономики.

Такой сценарий предсказывали многие эксперты, однако сейчас он уже начал реализовываться.

Наиболее наглядно этот процесс наблюдается в экономике США, где роль финансового сектора очень высока, и подавляющее большинство предприятий так или иначе использует заемный капитал. Денежный поток все меньше, а потребность в финансировании все больше.

Согласно последним данным агентства Fitch, ежемесячный рост дефолтов на рынке кредитования с использованием заемных средств достиг шестилетнего максимума, поскольку предприятия либо пропускают платежи, либо вовсе подают заявления о банкротстве из-за последствий введения карантинных мер.

По данным Fitch Leveraged Loan Default Index, общая сумма дефолтов в этой высокорисковой и высокодоходной области долговых рынков в мае составила 12,6 миллиарда долларов – это максимум с апреля 2014 года. Таким образом, с начала года общая цифра достигла уже 33,3 миллиарда долларов.

В конце апреля средний за последние 12 месяцев показатель дефолтов доскочил до 2,8%, при том, что в конце 2019 года он составлял 1,8%.

На первый взгляд, эти цифры могут казаться несущественным, однако по прогнозам Fitch, к концу года объем дефолтов в этом сегменте составит 80 миллиардов долларов и побьет рекорд 2009 года.

На самом деле, удивляться здесь нечему. И хотя в США власти действительно приняли самые масштабные меры поддержки экономики, однако ни действия Федрезерва по вливанию ликвидности, ни другие стимулы, не могут заставить банкиров кредитовать компании, которые остановили свою работу и не имеют выручки.

Да, сейчас наблюдается постепенное снятие ограничений, ситуация нормализуется, но далеко не все сектора экономики возвращаются к привычной жизни, да и поведение потребителей за последние месяцы изменилось. Кроме того, двухмесячный простой создал у многих предприятий слишком большие дыры в бюджете.

И хотя большинство экспертов и аналитиков ожидают, что лидерами по дефолтам станут компании сланцевого сектора, за последние два месяца большая часть неплатежей пришлась на американских ритейлеров. Далеко не все смогли продолжить работу в период пандемии, да и к онлайн-торговле многие оказались не готовы.

Вслед за ритейлерами идут телекомы, сектор услуг и производственный сектор. А энергетический сектор занимает пока лишь пятое место.

В мае иск о защите от кредиторов подали такие компании, как Neiman Marcus Group, J.Crew и JC Penney, а Chesapeake Energy – пионер сланцевой революции - заявила, что не может получить доступ к финансированию, и рассматривает вопрос о реструктуризации своего долга на 9 миллиардов долларов в суде по делам о банкротстве.

Но это только начало экономического кризиса. И слова Ларри Финка, руководителя крупнейшей финансовой компании мира – Blackrock – явное тому подтверждение. В ходе телефонной линии с клиентами он заявил, что банкиры готовятся к худшему и ожидают каскада банкротств, который очень сильно ударит по всей мировой экономике.

Вряд ли Финк относится к тем людям, которые бросают слова на ветер или склонны поддаваться панике. Под управлением Blackrock находятся активы на 7,5 триллионов долларов, и Финк является настоящим ветераном, прошедшим не один кризис.

К тому же о неминуемых проблемах едва ли каждую неделю предостерегают представители Федеральной резервной системы и других влиятельных организаций, в том числе и Международного валютного фонда.

Лучше других, конечно, кризис преодолеют те предприятия, которые не так сильно зависят от заемных средств и не имеют больших долгов. Их сотрудники получили от государства компенсацию существенной части зарплаты и готовы вернуться на работу.

Но таких не слишком много. В последние десять лет крупнейшие центробанки мира проводили политику нулевых процентных ставок, и многие предприятия существовали только благодаря возможности дешево занимать на рынке, по сути финансируя свою деятельность за счет дешевых кредитов при практически нулевой рентабельности.

Это так называемые компании-зомби, и сейчас им, судя по всему, придется уступить своей судьбе и уйти с рынка. Банкротства даже не самых успешных компаний – это рост числа безработных, а, следовательно, и падение уровня жизни.

Питер Орсзаг, глава одного из лидеров рынка финансового консалтинга – компании Lazard заявил следующее: «Если безработица будет оставаться высокой в течение длительного периода времени, и особенно если не будет дополнительных правительственных стимулов, мы подвергаемся значительному риску каскадных банкротств», — сказал Орсзаг в интервью Bloomberg TV. «Банкротство одной компании поражает другую, а затем третью и так далее».

Это похоже на то, что кредитный стратег Citgroup Мэтт Кинг отмечал на прошлой неделе в своей последней презентации. В ней говорилось, что коронавирус распространяется в геометрической прогрессии, так же, как и корпоративные банкротства, и без прямого спасения со стороны государства до 60% всех МСП могут исчерпать запасы денежных средств спустя 12 недель с начала карантина. Многие предприятия малого и среднего бизнеса, как известно, представляют сектор услуг, а он будет выведен из-под карантина в последнюю очередь.

Здесь как нельзя кстати иллюстрируют ситуацию проблемы компаний, специализирующихся на аренде автомобилей. Один из гигантов этого рынка – компания Hertz, которая по оценкам экспертов уже скоро прекратит свое существование, сейчас пытается выручить хоть какие-то деньги, распродавая свой автопарк. Роскошные спорткары выставляются с огромными скидками.