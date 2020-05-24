Учёные доказали вред «лекарства Трампа» при лечении коронавируса

Методы лечения коронавируса



Ученые Центра исследований сложных болезней сердца при бостонском госпитале Бригэма, изучив данные и методы лечения 96 тыс. пациентов с подтвержденным коронавирусом COVID-19, пришли к выводу, что гидроксилорохин не просто неэффективен при лечении COVID-19, а вреден, так как повышает вероятность смерти больных.

Напомним, этот препараты относятся к группе противомалярийных, однако в ряде случаев его использовали для лечения пациентов с коронавирусом. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ежедневно принимает гидроксихлорохин для профилактики COVID-19.

Однако исследователи установили, что препарат даёт сильные побочные эффекты – в частности, может спровоцировать появление аритмии сердца.

При этом учёные сравнили данные пациентов в трех группах. В первой больных лечили только гидроксихлорохином, во второй – гидроксихлорохином в сочетании с антибиотиками, а в третьей – такого лечения не применялось.

В итоге в третьей группе погибло всего 9% пациентов. Из тех, кого лечили гидроксилорохином умерли 18% больных. Самая высокая смертность зафиксирована среди больных, которым давали комбинированную терапию – 23,8%.

По оценкам авторов исследования, при наличии сопутствующих хронических болезней риски смерти пациентов от коронавируса при использовании лекарства «Трампа» могут вырасти до 45% процентов.

Статистика на 24 мая по коронавирусу в России и Москве

За последние сутки в 84 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 8 599 человек. Всего на территории РФ выявлено 344 481 пациентов с коронавирусом.

Таким образом, сегодняшний прирост стал самым низким с 1 мая. Днём ранее в России было зафиксировано 9 434 случаев заражения коронавирусом.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили ещё 2516 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (862 новых случая инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+384).

За время эпидемии от коронавируса в России умерло 3 541 человек. Выписаны по выздоровлению за весь период 113 299 человек.

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.



Статистика коронавируса в мире и по странам опубликована на этом сайте