Академик рассказал о сроках победы над эпидемией коронавируса в России

До конца лета будет одержана победа над эпидемией коронавируса, - так считает президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева и президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» академик РАН Лео Бокерия.

«Я думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», - рассказал академик в интервью РИА «Новости».

Накануне о стабилизации ситуации с коронавирсом в России, а также готовности 44 регионов к снятию ограничений, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Чиновница также подчеркнула, что прогнозы и перспективы изменения ситуации «стабильны и благополучны». Она при этом прогнозирует рост количества летальных исходов от коронавирусной инфекции при снижении случаев заболевания, поскольку согласно законам эпидемии пик смертности наступает позже пика заболеваемости.

Ранее сообщалось, что в России за сутки 24 мая коронавирусом заболело ещё 8 599 человек. В общей сложности на территории РФ за весь период эпидемии зафиксировано 344 481 случай с коронавирусом. Днём ранее в России было зафиксировано 9 434 случаев заражения коронавирусом.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили ещё 2516 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (862 новых случая инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+384).

За время эпидемии от коронавируса в России погибло 3 541 человек. Успешно перебороли инфекцию за весь период 113 299 человек.



Статистика распространения коронавируса в России и по странами мира опубликована на этом сайте