Битва сословий

В особых условиях

Несмотря на заявления властей, которые неоднократно давали понять бизнесу, что не будут его «кошмарить» в период пандемии как минимум и как максимум вообще, предприниматели продолжают жаловаться на неправомерные уголовные преследования. Об этом свидетельствует новый ежегодный доклад бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту Владимиру Путину.

«Ежегодный отчет о работе на этот раз мы готовим в особых условиях. Экономика, в особенности малый и средний бизнес, попала под тяжелый удар. Деловая и потребительская активность начали понемногу восстанавливаться, но восстановление хотя бы до уровня начала этого года будет долгим и тяжелым». – заявил Борис Титов накануне выпуска доклада. «Точечные меры, какими бы хорошими они ни были по отдельности, не смогут сыграть решающую роль», – уверен он.

Результатом прошлогоднего доклада и обширной работы в регионах по его итогам стало очевидное увеличение доли предупреждений среди всех мер реагирования, сообщил бизнес-омбудсмен. Однако при этом в 2019 году почти все контрольно-надзорные органы значительно нарастили объемы собираемых штрафов.

Мысль приравняли к умыслу

Из раздела доклада, посвященного уголовному преследованию предпринимателей, также следует, что системного прорыва в решении проблем в очередной раз не последовало, говорится на сайте уполномоченого по правам предпринимателей.

А вот и цитата из самого нового доклада: «Несмотря на принимаемые меры, в том числе изменения, внесенные в уголовно-процессуальное законодательство, и разъяснения Верховного суда Российской Федерации, бизнес не защищен от необоснованного уголовного преследования… 32% обращений в адрес уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей (в 2020 году – ред.) составили обращения, связанные с уголовным преследованием», — цитирует доклад бизнес-омбудсмена агентство РИА Новости.

68% из этих обращений, как следует из документа, содержат жалобы на неправомерное возбуждение уголовного дела. Титов в связи с этим указывает, что основным составом преступления, по которому предприниматели привлекаются к уголовной ответственности, остается мошенничество, в том числе в результате перевода гражданско-правовых споров в уголовно-процессуальную плоскость. Также почти в два раза увеличилась доля обращений предпринимателей, привлекавшихся к уголовной ответственности за налоговые преступления.

«Продолжает оставаться актуальной проблема констатации умысла на уклонение от уплаты налогов при возбуждении уголовных дел. В результате к ответственности могут привлекаться лица, полагавшие свои действия соответствующими действующему налоговому законодательству и не имевшие умысла на уклонение от уплаты налогов», — указывает Титов. предлагает изменить статьи УК РФ о налоговых преступлениях, где максимально четко разграничить преступления, связанных с уклонением от уплаты налогов, и налоговые правонарушения, выразившиеся в неуплате налогов, а также исключить толкование налоговых преступлений в качестве длящихся.

«Причиной возбуждения большинства уголовных дел респонденты называют конфликт с другим предпринимателем (37,6%) и личный интерес сотрудников правоохранительных органов и иных органов исполнительной власти (41,3%)», — добавил омбудсмен. Он также указал, что следствие и суды немотивированно заключают предпринимателей под стражу и вопреки требованиям законодательства без аргументации отказывают в применении более мягкой меры пресечения, такой как домашний арест, залог, запрет определенных действий, личное поручительство, подписка о невыезде.

Равенства нет

Проблема заключается в возбуждении уголовных дел в случаях, когда в действительности имеются гражданско-правовые отношения, указывает партнёр юридического бюро «Падва и Эпштейн» Павел Герасимов. Это проблема, считает он. Такие споры должны решаться без уголовно-правовой составляющей. Например, известен случай, когда уголовное дело возбудили из-за того, что один учредитель решил продать свою долю в обществе третьему лицу, а второй участник воспринял это как принуждение его к совершению сделки.

Важно, добавляет юрист, отграничить гражданское и уголовное, прекращать такие дела, где вопрос решается в рамках судебного спора. Иногда получается ситуация, когда в случае отсутствия оснований для возбуждения уголовное дело возбуждается, а когда надо возбуждать дело и есть вся фактура, то наоборот выносятся одни отказы. Это вопрос качества применения, наличия руководящих разъяснений, ответственность за незаконное возбуждение уголовного дела.

Использование уголовного преследования в качестве инструмента давления на субъекты предпринимательской деятельности — это актуальная проблема в России, поэтому такая статистика вполне объяснима, соглашается управляющий партнер юридической группы NOVATOR, адвокат Вячеслав Косаков. Принимаемые меры по решению этой проблемы пока не приводят к существенным результатам, и возбуждение уголовного дела так и остается одним из способов конкурентной борьбы и решения конфликтов, относящихся к гражданско-правовой плоскости.

В условиях кризиса силовое давление на бизнес только усугубляет ситуацию, говорит юрист, поэтому детальный анализ всех поступающих к омбудсмену обращений необходим, чтобы своевременно принять меры по пресечению такого давления. При этом для изменения ситуации необходимо не только внесение ряда изменений на законодательном уровне, но и тщательный контроль за их реализацией, так как это является наиболее сложной задачей в существующей ситуации.

Вообще общая ситуация и отмеченные в докладе проблемы представлены вполне объективно и достоверно, указывает адвокат КА «Меклер и партнеры» Анатолий Клейменов. «Готов подписаться под каждым словом, поскольку все это подтверждает личная практика. Можно добавить, что степень «креативности» правоохранительных органов в том, чтобы обойти предоставленные бизнесу иммунитеты пропорциональна активности защиты эти гарантии отстоять и реализовать, в том числе, ссылаясь на позицию самого г-на Титова в ответ на конкретные обращения к нему», — говорит юрист.

Например, отмечает Анатолий Клейменов, содержание руководителя юридического лица под стражей по обвинению в мошенническом хищении денежных средств по заключённому им государственному контракту совершенно неоправданно объясняется следствием тем, что ущерб причинен бюджетному учреждению, а не предпринимателю (это объяснение противоречит принципу равной защиты различных форм собственности в уголовном праве). Хотелось бы надеяться, заключает адвокат, что президент отреагирует на доклад уполномоченного, что особенно важно сегодня, в условиях пандемии.