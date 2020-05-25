Эксперты предупреждают о возможном падении цен на газ в Европе до нуля

Из-за высокого предложения объемов «голубого топлива» цены на газ в Европе могут сначала упасть до нуля, а потом уйти в минус: продавцам попросту придется платить покупателям, чтобы они забрали топливо, пишет Reuters, ссылаясь на мнение трейдеров.

«Если предложение будет оставаться таким высоким, пока не заполнятся хранилища, в какой-то момент мы можем увидеть отрицательные значения», - приводит агентство мнение одного из трейдеров. Он подчеркнул, что сегодня не наблюдается «облегчения в плане спроса».

Reuters проводит аналогию с ситуацией на рынке «чёрного золота», в частности с американской нефтью WTI, когда цены на нефть этой марки рухнули в ходе торгов 20 апреля до отрицательных значений и достигали моментом значения минус $40,32 за баррель.



Подобная стоимость стала рекордом за всю историю наблюдения за ценами на нефть. Правда, уже на следующий день цены снова вышли в плюс.

Как подтвердил профессор финансов Хьюстонского университета Крейг Пирронг в беседе с РБК, «отрицательные цены на газ действительно возможны, в случае, если ограничения в логистике или хранении сырья встанут особенно остро», что в полной мере можно сказать о европейском рынке сегодняшнего дня.

Стоимость газа на рынке ЕС имеет прямое отношение к России, поскольку 57% экспортного портфеля «Газпрома» реализуется по долгосрочным контрактам и напрямую привязаны к ценам на торговых площадках Европы, отмечает издание.