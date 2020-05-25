Вход/Регистрация Подписка

Эксперты предупреждают о возможном падении цен на газ в Европе до нуля

Москва, 25.05.2020
  • Эксперты предупреждают о возможном падении цен на газ в Европе до нуля

ТАСС

Из-за высокого предложения объемов «голубого топлива» цены на газ в Европе могут сначала упасть до нуля, а потом уйти в минус: продавцам попросту придется платить покупателям, чтобы они забрали топливо, пишет Reuters, ссылаясь на мнение трейдеров.

«Если предложение будет оставаться таким высоким, пока не заполнятся хранилища, в какой-то момент мы можем увидеть отрицательные значения», - приводит агентство мнение одного из трейдеров. Он подчеркнул, что сегодня не наблюдается «облегчения в плане спроса».

Reuters проводит аналогию с ситуацией на рынке «чёрного золота», в частности с американской нефтью WTI, когда цены на нефть этой марки рухнули в ходе торгов 20 апреля до отрицательных значений и достигали моментом значения минус $40,32 за баррель.

Подобная стоимость стала рекордом за всю историю наблюдения за ценами на нефть. Правда, уже на следующий день цены снова вышли в плюс.

Как подтвердил профессор финансов Хьюстонского университета Крейг Пирронг в беседе с РБК, «отрицательные цены на газ действительно возможны, в случае, если ограничения в логистике или хранении сырья встанут особенно остро», что в полной мере можно сказать о европейском рынке сегодняшнего дня.

Стоимость газа на рынке ЕС имеет прямое отношение к России, поскольку 57% экспортного портфеля «Газпрома» реализуется по долгосрочным контрактам и напрямую привязаны к ценам на торговых площадках Европы, отмечает издание.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет
Новости партнеров

Tоп

  1. На мировую экономику движется волна банкротств
    Мировой экономический кризис, прогнозы экспертов
  2. В США опасаются, что китайцы скупят американские сланцевые компании
    В нефтяном регуляторе Texas Railroad Commission считают, что покупка находящихся в тяжелом финансовом положении сланцевых компаний в Техасе и не только в нем одном, будет представлять серьезную угрозу национальной безопасности США
  3. Эксперт: стоимость жизни в России надо резко снизить
    России необходимо снизить себестоимость производства товаров и услуг, активно потребляемых внутренним рынком.
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама