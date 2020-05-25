ФАС и ЦБ пытаются оспорить сделку Лукойла

Как сообщает пресс-служба Центрального банка, ФАС и ЦБ прилагают максимум усилий, чтобы оспорить в суде Архангельской области сделку по покупке Холдингом Открытие алмазного актива у Лукойла на сумму $1,45 миллиарда, пишет Reuter. Покупка была произведена в конце 2016 года в попытке вернуть часть госсредств, потраченных на санацию группы Открытие. Ради этого компания «Лукойл» заключила соглашение о полной продаже своего алмазного бизнеса «АГД Даймондс», ранее именовавшегося «Архангельскгеолдобыча».

Как говорится в сообщении ФАС, в ходе проверки вскрылось, что сделка более чем в 2 раза превысила стоимость предприятия АО «АГД-Даймондс». Агентство уточняет, что в 2017 года данная сделка, которую ФАС счел подозрительной в текущем году, была одобрена службой, а также правительственной комиссией по иностранным инвестициям.

В настоящий момент ФАС сообщает, что в ходе рассмотрении сделки 4 года назад заявителем не была представлена информация о наличии у ряда бенефициаров Открытие Холдинга иностранного гражданства. ЦБ, который готов выступить третьей стороной по иску ФАС, сообщает, что сделка была профинансирована за счет кредитных средств, включая банк Открытие.

Также ЦБ подтверждает, что в 2017 году занимался санацией крупных финансовых групп, включая Открытие. На данные мероприятия по разным подсчетам у Центробанка ушло несколько триллионов рублей. Регулятор позже пытался вернуть часть средств через суды, продажу активов и внесудебные сделки с бывшими акционерами. Оспаривание сделки позволит взыскать средства, чтобы частично погасить задолженности перед кредиторами, а также снизить затраты государства на санацию группы Открытие, уверены в ЦБ.