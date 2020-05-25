Предоставлено пресс-службой коммерческий директор логистической компании IML:

«Из-за макроэкономических факторов, таких как спад иностранного производства и снижение курса рубля, фокус транспортно-логистических услуг сейчас смещается на внутрироссийские перевозки. Одновременно при внушительном росте онлайн-покупок, наблюдается также изменение категорий перевозимых товаров: лидерские позиции занимают средства личной защиты (прирост составил 213%). Увеличение объемов также демонстрируют косметика (186%), детские товары (164%), книги (157%), спортивный инвентарь (146%) и электроника (139%). Кроме того, вырос спрос на предметы интерьера, средства для уборки, кухонные и постельные принадлежности. Любопытно, что на 15% увеличились объемы доставки товаров для взрослых и презервативов.

Под удар же попало все, что используется за пределами квартиры. Больше всех пострадал сегмент одежды и обуви (снижение составило 77%), товары для активного отдыха и рыбалки стали заказывать реже на 48%, подарки и сувениры – на 33%.

Большинство логистических компаний стараются перепрофилироваться и занять стабильные позиции на рынке e-commerce. В выигрышном положении остаются ритейлеры, успевшие до кризиса выйти в онлайн, построить digital-отделы и наладить каналы доставки заказов. Вместе с тем многие игроки рынка оказались не готовы к увеличению трафика. Им сложно справляться с таким объёмом работы, и, чтобы оптимизировать свою деятельность, они вынуждены оперативно перестраивать процессы отгрузки и приёма товаров. В связи с этими факторами растет спрос на услуги фулфилмент-центров. Также в нынешних условиях важно предлагать востребованные клиентами услуги. Например, наша компания оперативно ввела бесплатную услугу бесконтактной доставки. Потребителю фактически не нужно взаимодействовать с курьером. При доставке он оставит посылку возле двери и отойдет на 1.5 метра. Для этого клиент должен написать расписку о получении предоплаченного заказа.

Что касается мер государственной помощи в текущих сложных условиях, то регулятор и государство уже приняли ряд мер, но некоторые вопросы остались нерешенными. Так, необходимо устранить проблемы служб доставки на «последней миле». В частности, следует привести правила оформления документации к единым стандартам: сейчас в разных регионах они различаются, и компаниям приходится оперативно получать разрешающие документы. Особое внимание необходимо уделить транспортной инфраструктуре, например, организации бесплатных парковок. Безусловно, многие логистические компании нуждаются в финансовой поддержке, такой как компенсация налоговых выплат и расходов на топливо, снижение таможенных сборов».

Предоставлено пресс-службой операционный директор логистической компании «Точка-Точка»:

«За последние месяцы объемы перевозок значительно уменьшились, так как грузовая база сократилась. Многие автоперевозчики остались дома, соблюдая режим самоизоляции. Очевидно, что введенные ограничения в нашей стране будут действовать до конца весны, а в некоторых регионах захватят и лето. Некоторые коллеги из числа крупнейших сетевых транспортных экспедиторов за второй-третий квартал уже точно получат падение объемов до 50% год к году. В целом внутренний грузооборот по всем видам транспорта просел, как и международный. Начиная с конца марта, ценообразование на автомобильные перевозки у игроков малого и среднего бизнеса происходит по стрессовому сценарию. Многие партнеры нашей компании, парки которых расположены за Уралом и на Кубани, прекратили вообще брать загрузки в столицу, они сосредоточились на обслуживании региональных, областных и городских маршрутов. Часть просто встала на ремонт, воспользовавшись смутным временем для снижения в перспективе обязательных затрат на ремонт техники в связи с простоем. Владельцы крупных парков по понятным причинам сохранили свои базовые тарифы, поэтому цены не были скорректированы в сторону увеличения. Более того, снижение грузовой базы на магистральных маршрутах подтолкнуло некоторых операторов снизить стоимость городского экспедирования, дополнительных услуг, связанных с упаковкой и обработкой грузоотправлений. Правда есть и негативные моменты, например, сокращение числа точек в географии присутствия, либо выбывание части франчайзи из логистических сетей.

При таком раскладе грузоперевозки не смогут восстановиться ни в денежном, ни тем более в натуральном выражении даже к зиме текущего года. О росте в 1,5% во внутренних перевозках в целом, а в сборных автомобильных перевозках до 5-7%, который предрекали эксперты в конце 2019-го, можно уже не вспоминать.

Хочу отметить, на мой взгляд, небезопасную тенденцию. Кратно увеличилось количество запросов со стороны контрагентов о наличном взаиморасчете. Причины на фоне экономических потрясений, в том числе связанных с самоизоляцией и курсом рубля, также понятны. Экономика в автотранспортной отрасли и раньше не отличалась устойчивостью и транспарентностью. Текущая ситуация, думаю, как минимум замедлит процесс «обеления» отрасли, начатый в последние годы.

Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики обратился к премьер-министру страны Михаилу Мишустину с предложением о мерах поддержки автотранспортной отрасли. Мы считаем, что все меры, перечисленные в письме, обоснованы и справедливы. Более того, они должны иметь срок действия не полгода, как зафиксировано в обращении, а не менее одного года, то есть до марта 2021-го. И это не «хотелка», многие европейские эксперты прогнозируют годовой срок устранения последствий данного кризиса притом, что в Европе бизнес-процессы и администрирование находятся на более высоком уровне, чем в РФ. Очевидно, что у нас представители бизнеса будут бороться с последствиями кризиса дольше 6 месяцев, учитывая, что выдаваемые преференции в сроке действия уже включают весенние месяцы 2020 года. Также эти инициативы должны распространяться на все категории субъектов предпринимательской деятельности, включая самозанятых. В числе мер государственной поддержки автотранспортной отрасли хотелось бы видеть частичные преференции или послабления в части субсидий по транспортному налогу для физических лиц (самозанятых), владеющих транспортными средствами грузоподъемностью свыше 3 тонн».

Предоставлено пресс-службой генеральный директор Kuehne + Nagel в России:

«На рынке транспортно-логистических услуг мы отмечаем значительный рост в секторе hi-tech, особенно это касается смартфонов, планшетов и ноутбуков. Кроме того, если взглянуть на импорт, уверенное увеличение объемов демонстрируют фармацевтическая продукция, средства индивидуальной защиты (СИЗ) и оборудование жизнеобеспечения. С другой стороны, мы наблюдаем спад в секторе товаров широкого потребления, например, в оффлайн-ритейле модных товаров. Объемы импорта в целом уменьшаются, что отражает сокращение транспортных мощностей морских грузоперевозчиков.

Спрос на транспортные и складские услуги, безусловно, остаётся, но объемы перевозок, конечно, разнятся в зависимости от отрасли. Лидером сейчас является розничная торговля через Интернет, и поэтому современные решения в области электронной коммерции сейчас особенно востребованы клиентами. Самый уязвимый сегмент сегодня -- это, безусловно, логистика для сектора спортивных и выставочных мероприятий. И сейчас довольно сложно сказать, сколько времени эта ситуация продлится. На данный момент мы видим, что компании используют такие инструменты, как отсрочка платежей и пролонгация кредитов. Сейчас клиенты стараются сбалансировать количество товаров на складе и в основном ориентированы на перевозки с коротким транзитным временем. Что касается нашей компании, то в эти непростые времена мы не увольняем сотрудников. наши современные IT-системы позволили нам в течение нескольких дней без перебоев переключить 100% сотрудников наших офисов в России на удаленную работу, а благодаря нашей глобальной сети и финансовому запасу прочности, мы обязательно справимся с этой сложной ситуацией для наших клиентов и станем сильнее, чем прежде».

Предоставлено пресс-службой директор операционного управления группы компаний AsstrA:

«Из-за фактического прекращения пассажирских перевозок сильнее всего пострадал сектор авиаперевозок, по отдельным направлениям тут отмечается трехкратное падение. В связи с падением спроса на перевозимую продукцию также сокращаются возможности у сектора морских контейнерных перевозок. Судовладельцы ставят свои суда на прикол до возобновления спроса на контейнерные перевозки. Сектор автомобильных грузоперевозок продолжает работать, так как международные ограничения касаются пассажиропотока, а не перевозки грузов, однако из-за дополнительных санитарных проверок возникают задержки и остановки в перевозках, что негативно сказывается на сроках доставки грузов. Тренд на плече Европа — СНГ также пока негативный. Международные ограничения оказывают минимальное влияние на сектор железнодорожных перевозок. Ускоренные контейнерные поезда между Китаем и Европой курсируют по расписанию. Несмотря на это бизнес-сообщество отмечет, что закрытие на карантин некоторых предприятий оказывает влияние на транспорт и логистику, так как тормозятся поставки и заказы на перевозки.

Пережить кризис смогут те, кто гибко реагирует на изменения рынка и извлекать пользу от происходящих трансформаций. Несмотря на приостановку деятельности многих производств есть сферы, которые сейчас находятся на подъеме: так, значительно увеличились поставки товаров медицинского и санитарно-гигиенического назначения, на полную силу работает пищевой сектор. Для поддержания мощностей компании, стагнирующих в условиях пандемиии отраслей, осуществляют переквалификацию. Например, некоторые автопроизводители (альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, а также Groupe PSA, Ford и Mercedes-Benz) переориентировались на выпуск аппаратов ИВЛ и другой медицинской техники. Повышенный спрос на антисептики привел к дефициту изопропилового спирта: нефтегазовые компании («Газпром», «Татнефть», PKN Orlen) стали наращивать мощности по его производству и налаживать изготовление дезинфекторов. Некоторые косметические производители также увеличили выпуск антисептиков, а производители одежды переориентировались на производство масок и защитных костюмов. Массовый переход потребителей в онлайн заставляет многие компании переосмыслить свои цепочки поставок для обеспечения оптимального сервиса, логистическим операторам также приходится подстраиваться и исследовать свои возможности для поиска новых схем доставки для оптимизации расходов и минимизации времени перевозки. При социальном дистанциировании большую популярность набирают покупки через интернет и, несмотря на то, что экспересс-перевозки мы развиваем довольно давно, коллаборации с маркетплэйсами для нас стали вызовом нового времени.

Государство, как правило, оказывает поддержку государственному транспортному сектору (железнодорожному, авиационному). Для коммерческого сектора господдержка может быть оказана посредством введения налоговых каникул, отсрочки лизинговых платежей, отменой или снижением дорожного сбора, финансовой помощи компаниям, которые понесут большие убытки в связи с пандемией В ряде стран эти меры предпринимаются: компании, которые выплачивают сотрудникам 100% зарплаты, несмотря на сокращение рабочего времени, получают компенсации в размере от 40% до 60 %. Мы верим в положительный эффект данных мер и планируем воспользоваться такими инструментами поддержки».