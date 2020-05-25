Как коронавирус феминизм победил

Когда школы и детские сады закрыты, а работать надо на дому, современные женщины сталкиваются с большими трудностями.

Во время пандемии мировая экономика в кризисе, из-за сокращения государственных услуг огромное количество работы выполняется на дому — и именно женщины здесь оказываются «на передовой». Несмотря на то, что вирус потихоньку отступает, уже сейчас ясно, что многие обязанности будут оставлены семьям. Все это угрожает уничтожить вековой прогресс, достигнутый женщинами в борьбе за равноправие.

Экономический спад, вызванный пандемией, нанес ощутимый ущерб сфере услуг, в которой преобладают женщины. Это означает, что, в отличие от кризиса 2008 года, женщины теперь составляют большинство безработных. В апреле уровень женской безработицы в США поднялся до 15,5%, а показатели темнокожих и латиноамериканок еще более высокие.

Когда школы, детские сады и социальные центры закрыты, уход за детьми и пожилыми родственниками полностью ложится на плечи женщин. При этом дистанционная работа для тех, у которых она все еще есть, продолжается тоже. Таким образом, в условиях пандемии жизнь женщин стала гораздо более обременительной и менее свободной. У каждого человека есть гражданская обязанность самоизолироваться, но только женщины несут социальную ответственность за монотонную работу по дому.

Многие, люди, вероятно, будут продолжать работать дистанционно и после того, как вирус ослабнет, поскольку пандемия заставила многие компании пересмотреть накладные расходы и сократить «физическое» офисное пространство. Так, Twitter объявил о своих планах перейти на долгосрочную удаленную работу на дому. Другие компании, вероятно, последуют этому примеру, поэтому многие женщины потеряют доход. Они, обремененные домашними заботами, не смогут поддерживать производительность труда на конкурентном уровне. Следовательно, работодатели легко найдут им замену.

Мужчины тоже пока сидят дома, но многие из них ничем не помогают своим измотанным супругам. Исследования показали, что они постоянно недооценивают время, которое женщины тратят на работу по дому, уход за детьми и престарелыми, и при этом резко переоценивают свой вклад в семейную жизнь. Эта картина только усугубляется пандемией. Утренние консультации и опрос New York Times показали, что в семьях с детьми школьного возраста 45% мужей считают, что они больше времени уделяют занятиям с детьми, чем их жены. Среди женщин точка зрения была совершенно иной: всего 3% жен сказали, что мужья чаще их занимались дистанционным обучением ребенка.

Пока неясна дата открытия школ. Когда учебные заведения вновь станут доступными, они могут частично внедрить дистанционное обучение. Разговоры об этом идут в разных странах, и даже на законодательном уровне. Так, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо совместно с фондом Джаггернаута Билла и Мелинды Гейтс недавно объявил о намереньях пересмотреть государственную образовательную программу. План состоит в том, чтобы внедрить технологию, обеспечивающую дистанционное обучение. «Старая модель нашей системы образования, где все сидят в классе, не будет работать в новой посткоронавирусной реальности», — утверждает Куомо. Он не упомянул, однако, что дистанционное обучение требует, чтобы дети находились под присмотром и контролем. В результате родители — в подавляющем большинстве — матери, необученные и неоплачиваемые - заменят учителей и будут обязаны оставаться дома со своими детьми.

Получается, государство перекладывает свои обязательства по обеспечению образования и уходу за детьми на матерей.

Итак, в условиях сокращения государственных услуг, а так же в интересах частных компаний, которые мало уступают потребностям работниц, мир после пандемии может подарить женщинам ограниченную семейным бытом, скудную и тяжелую жизнь. Женщины останутся без работы и уже не смогут содержать свои семьи или обрести независимость в браках, которые часто носят эксплуатационный, оскорбительный или просто несчастный характер. Выходит, задача женщин — быть ресурсом последней инстанции, когда работодатели, учреждения и государство просто опускают руки.

Неясно, как будет выглядеть жизнь после пандемии, но все более вероятно, что для женщин она будет ограничена домом, тем местом, из которого они десятилетиями стремились выбраться.

Перевод Ефросинии Арзумановой