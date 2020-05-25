Инвесторы-«отшельники» в Китае скупают миллионы тонн нефти

Финансовые инвесторы в Поднебесной считают, что цены на нефть со временем вернутся к 50-60 долларам за баррель и моментально заполняют резервуары, которые предоставляет Шанхайская международная энергетическая биржа (INE), входящая в состав Шанхайской фьючерсной биржи (SHFE). За последние полтора месяца биржа более чем удвоила мощности для хранения нефти до 57 млн баррелей, но несмотря на это практически все они должны быть заполнены к концу июня, прогнозирует Reuters, ссылаясь на свои китайские источники.

Обращает на себя внимание, что в последние недели большая часть закупок нефти приходится на малоизвестные на нефтяном рынке компании, которые скупают на Шанхайской бирже нефтяные фьючерсы, единственные, кстати, сохранившиеся в Поднебесной с начала апреля.

«Мы называем их инвесторами-отшельниками,- объясняет сотрудник государственной нефтяной компании, которая недавно доставила нефть по одному из контрактов «отшельников».- Это хедж-фонды, которых поддерживают богатые инвесторы и торговые филиалы брокерских контор».

Фьючерсные контракты «отшельников» обслуживают государственные нефтяные компании Sinopec, PetroChina, Zhenhua Oil и другие. С конца апреля по конец июня приблизительно 50 млн тонн нефти стоимостью 1,8 млрд долларов, которой, кстати, хватит для удовлетворения потребностей всего Китая в течение 5 дней, будут закачаны в десяток с небольшим хранилищ, которые находятся арендует INE. Большая часть этой нефти привезена с Ближнего Востока и относится к сортам Basra Light (Ирак) и Oman. Источники Reuters подчеркивают, что к концу июня почти все емкости INE будут заполнены.

Обычно хранением «чёрного золота» полностью занимаются государственные нефтяные гиганты, доставляющие нефть в хранилища Стратегического нефтяного резерва КНР (SPR) или нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и компаний. Однако сейчас «лидерство» у них перехватили финансовые инвесторы, которые верят в то, что цены на нефть вернутся к докризисным и довирусным уровням.

По данным консалтинговой компании Refinitiv, «отшельники» вместе с НПЗ довели запасы нефти в мае до рекордных 55 млн тонн или 13 млн б/с,. Для сравнения: в 2019 году импорт нефти в среднем составлял 10,1 млн б/с.

Небольшая часть «чёрного золота» может идти в Стратегический нефтяной резерв КНР (SPR), но большинство аналитиков считают, что практически все государственные хранилища были заполнены еще в конце прошлого года.

Особое впечатление производят темпы, с которыми инвесторы покупают нефть – 50 млн баррелей за два с небольшим месяца, что составляет 700-800 тыс. б/с. Это значительно выше прежних «нефтяных бумов» в 2018 и 19 гг., когда нефть лихорадочно покупали государственные нефтяные компании

На руку финансовым инвесторам и относительно низкая цена хранения в хранилищах INE, что позволяет им увеличить прибыль и хранить нефть, пока цены на нее не вырастут. Правда, ситуация может измениться в июне, когда биржа, как сообщает Reuters, вдвое повысит цену хранения.

INE существенно увеличила объем хранилищ за счет их аренды у Sinopec, PetroChina и частной нефтеперерабатывающей компании Shandong Hongrun Group. Руководство Шанхайской биржи также собирается начать хранить «чёрное золото» на танкерах.

Конечно, 57 млн баррелей INE производят впечатление, но они существенно уступают главному американскому хранилищу в Кушинге, штат Оклахома, которое может вместить около 76 млн баррелей «чёрного золота»