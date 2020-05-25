Кому доверить создать создание сайта в Астане

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Как выбрать компанию для создания сайтов в Астане

Услугу по созданию сайтов предлагают как компании, так и фрилансеры. Несведущему человеку крайне сложно определить компетентного специалиста. Важно понимать, какие основные этапы предполагает процесс создания сайта, какие внутренние данные вам придется раскрыть и предоставить специалистам, какие риски возможны.

Определитесь с целями разработки — что вы хотите получать от сайта. Сайт — это эффективный бизнес-инструмент. Просто его наличие в интернете не решает проблему. Цели разработки определяются спецификой бизнеса. Вы хотите представить компанию на онлайн-рынке, продавать товары через интернет или привлекать клиентов в офис? От этого будет зависеть функционал, который специалистам надо будет реализовать.

Важно, чтобы сайт был оригинальным, удобным и простым для пользователей, правильно отображался в разных браузерах и на разных устройствах.

Исследования показывают, что для поиска товаров и услуг пользователи просматривают 5-7 сайтов. На изучение каждого из них человек тратит не более 10 секунд. Решение о дальнейшем взаимодействии принимается на основании первого впечатления. Поэтому крайне важно показать посетителю ваше предложение, выгоды и преимущества сразу на первом экране.

Поэтому три основные фактора успешного сайта — скорость загрузки (если сайт медленно загружается, не отображает контент, пользователи не станут дожидаться и уйдут к конкурентам), выгодное УТП (предложение), простоя и понятная структура и функционал.

Чтобы получить от сайта максимальные преимущества для бизнеса, поручите разработку профессиональной студии. При заказе создания сайта велик соблазн выбрать фрилансера, так как зачастую их услуги дешевле. Но и риск того, что фрилансер исчезнет с предоплатой, сдаст некачественный проект, сорвет сроки также очень велик. Создание сайтов в Астане по договору с компанией — гарантия того, что вы получите эффективный, рабочий инструмент, который сможет приводить клиентов и генерировать продажи.

Изучите, как выбранная компания создает сайты. Вам важно разобраться хотя бы в основных этапах разработки, чтобы вам не сделали сайт на бесплатном шаблоне или в стандартных конструкторах (что не имеет ничего общего с профессиональным созданием сайтов). Разработка начинается с создания структуры, отрисовки оригинального дизайна с учетом айдентики (логотипы, цвета, шрифты), затем идут кодинг и верстка. Обратите внимание, что некоторые компании предлагают только создание сайта, без его наполнения. За контент и наполнение могут просить дополнительную оплату как за отдельную услугу.

Успех создания сайта в Астане основывается на выборе правильного подрядчика. Если поручить разработку сайта профессионалам, то вы гарантировано получите качественный результат готовый к работе с момента запуска!