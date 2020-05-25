Курс доллара: рубль резко отреагировал на заявление Силуанова

Несмотря на то, что курс рубля за последние семь дней укрепился к основным резервным мировым валютам, прошедшую неделю он всё-таки завершил на негативе.



В пятницу, 22 мая на вечерних торгах Московской биржи курс доллара составил 71,82 руб., что сразу на 85,25 коп. было выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро составлял 78,21 руб., прибавив за сутки 51 коп.



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Курс рубля очень зависит от настроения инвесторов на глобальных площадках, а настоение это значительно ухудшились на фоне роста напряжённости в отношениях между США и Китаем.

Напомним, в Вашингтоне подготовили законопроект, которым вводятся санкции против чиновников и организаций Китая, следящих за соблюдением законов о национальной безопасности в Гонконге. Кроме того, Сенат США уже успел одобрить другой антикитайский документ, лишающий компании КНР возможности размещать свои акции на биржах США.

Настроение мировым инвесторам подпортила и информация о том, что власти Китая из-за последствий пандемии коронавируса COVID-19 впервые с 1994 года не будут устанавливать целевой показатель для годовых темпов роста ВВП.

Учитывая, тот факт, что Китай долгое время являлся главным двигателем роста глобального экономического развития, такое решение Поднебесной сильно ударит не только по экономике КНР, но и экономикам почти всех стран мира.

При этом курс рубля резко негативно отреагировал на заявления главы Минфина России Антона Силуанова, который ещё в четверг, 21 мая подчеркнул, что Кабмин не собирается пересматривать бюджетное правило и продавать на бирже больше валюты.

О том, что правительство якобы отменит бюджетное правило, чтобы увеличить расходы бюджета для поддержки экономики России, ещё в середине прошлой недели сообщили такие солидные СМИ, как «Коммерсант» и Bloomberg.

Таким образом, у рынка появились ожидания, что в финансовом ведомстве РФ хотят взять дополнительные средства из ФНБ, а значит увеличить продажи валюты на бирже. Напомним, сейчас регулятор в интересах Минфина реализует на бирже валюту на 11,4 млрд руб. ежедневно, компенсируя выпадающие доходы от цен на нефть ниже 42,4 долл. за баррель.

Повышение этой условной планки увеличило бы объём интервенций и привело бы к сокращению скупки валюты при повышении мировых цен на нефть.

Однако, как заявил Силуанов, такие идеи в настоящий момент «даже не обсуждаются», а покрывать дыру в казне Минфин собирается всё-таки за счёт займов. На этих новостях с отметки 70,62 руб., которая была зафиксирована в четверг – минимальной с 10 марта – курс доллара добрался к вечеру пятницы до 71,82 руб.

Ещё один чувствительный удар по курсу рубля нанесли нефтяные котировки, цены на которые значительно снизились вечером в пятницу. Так стоимость июльских контрактов на нефть марки Brent на торгах Лондонской биржи снизилась на 3,44% – до 34,82 долл. за баррель. Июльские фьючерсы на WTI на торгах Нью-Йоркской биржи подешевели на 3,18% – до 32,84 долл. за баррель.

Курс нефти онлайн смотрите на этом графике

О том, что именно стоимость нефти подкосила стремительную майскую тенденцию на укрепление курса рубля считает, в частности, Пётр Пушкарев из TeleTrade. По его мнению, причиной падения котировок на «чёрное золото» стали завышенные в мае ожидания восстановления спроса на нефть.

«Это даёт основания говорить, что дно в паре доллар-рубль было уже пробито в районе 70,62 руб. Ниже американская валюта в ближайшей перспективе вряд ли просядет», – подчеркнул эксперт.

При этом они полагает, что курс рубля может укрепиться к доллару лишь при условии, что последний ослабнет по отношению к корзине из других валют.

«Но сейчас можно наблюдать, что выход инвесторов из доллара на мировых рынках наоборот приостановился. Поэтому в дальнейшем «американец» будет только укрепляться. В этой связи мы прогнозируем, что в ближайшие дни доллар вернётся в коридор 73,00-75,50 руб.», – резюмировал Пушкарев.

Не верит в перспективы снижения курса доллара к рублю и Андрей Кочетков из «Открытие Брокер», который считает, что рынок пока не готов к слишком сильной российской валюте.

«Кроме того, на национальную валюту всю эту неделю будут давить внешние негативные факторы, в том числе ухудшение отношений между Вашингтоном и Пекином», – подчеркнул эксперт.

Как напомнил Кочетков, Китай отказался от жёстких показателей роста экономики, что резко ухудшает ожидания по нефти. При этом США готовят очень чувствительные для КНР санкции, которые резко ухудшат и без того непростые отношения между двумя странами.

«Против рубля, наверняка, сыграет и слишком сильная перекупленность рынков. Поэтому мой прогноз на ближайшие дни мягко говоря, не очень оптимистичный. Полагаю, что рубль до начала лета растеряет часть своих достижений и откатится в диапазон 72,60−73,60 рублей за доллар», – уверен он.