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Лучшие треки 2020 года

Москва, 25.05.2020
#PressRelease

Музыкальная индустрия порадовала слушателей взрывными хитами в 2020 году. Мы подобрали самые крутые треки, которые собрали миллионы просмотров на YouTube. Если вы любите слушать музыку 2020 года, тогда эта подборка для вас.

Селена Гомез Rare

Непревзойденная американская солистка стартовала 2020 новым супер-альбомом Rare. Только за первую неделю продаж этот диск разошелся тиражом 112 тысяч экземпляров. Стоит ли говорить, что треки из альбома возглавили все хит-парады.

Одноименный сингл из этого альбома имеет все шансы войти в топ треков 2020.

Джастин Бибер и его Yummy

Певец пошел на хитрость, чтобы вывести свой новый трек в топ 2020. В начале года он обратился к фанатам с просьбой активнее покупать и воспроизводить новый трек. 

Он даже пошел на мини-шантаж, упомянув, что может и отменить гастроли, если фанаты не проявят всю свою любовь. Трек так и остался в топе YouTube.

Maroon 5 с треком Memories

Это невероятный трек для любителей романтичной музыки. Песня посвящена менеджеру и другу группы Джордану Фельдштайну. 

Рикки Мартин и его Tiburones

Певец сводит с ума любителей музыки уже третий десяток лет. А в 2020 он выпустил новый трек Tiburones, в котором 48-летний певец призывает всех объединиться и жить в мире и согласии. композиция получилась очень воодушевляющей, энергичной и мотивирующей. Она станет достойным треком в плейлисте каждого меломана.

Эминем Juice WRLD – Godzilla

Этот сингл примечателен тем, что в нем Эминем побил свой собственный рекорд. Скорость чтения  речитатива составляет 229 слов за рекордные 30 секунд! Вы только представьте себе! А еще лучше просто послушайте!

Группа The Black Eyed Peas, J Balvin – RITMO (Bad Boys For Life)

Новая композиция группы представляет собой яркий микс поп-данса родом из лихих 90х и латиноамериканских мотивов. Трек просто ворвался в эфире всех радиостанций и занимает высокие позиции в мировых музыкальных чартах.

Red Velvet и невероятный Psycho

группа родом из Южной Кореи снова возвращается на мировую арену, а тх трек Psycho взлетел в топ чартов. Ребята делают отменный K-pop, который качает фанатов по всему миру!

Танцующая обезьянка от Tones and I

Dance Monkey не мог не появиться в нашей подборке! Чтобы понять почему, просто послушайте этот трек! Он не оставит равнодушным никого, энергичные ритмы засядут в голове надолго! Не зря трек лидирует в чартах более 30 стран мира!

SIA с синглом Original

Исполнительница приходится по вкусу не всем из-за высокого сильного вокала. Но трек Original получился в абсолютно иной, нехарактерной для певицы манере. Он просто не может не войти в ваш личный топ треков на 2020 год!

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