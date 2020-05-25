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Названы сроки массового вакцинирования россиян от коронавируса COVID-19

Москва, 25.05.2020

Александр Гинцбург, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ, назвал сроки массовой вакцинации в нашей стране от коронавируса COVID-19.

По его словам массовая вакцинация в России может начаться уже этой осенью, а сам процесс займёт до девяти месяцев, передаёт РИА Новости.

При этом микробиолог добавил, что иммунитет к вирусу будет появляться в течение двух дней после повторной встречи организма с инфекцией.

«После первой прививки появляется гуморальный клеточный иммунитет, а после второй — множественные «клетки памяти», которые считаются одним из основных свойств вакцины. У человека и гуморальный иммунитет, и клеточный иммунитет будет вырабатываться не в течение двух недель, а в течение двух дней встанет на защиту нашего провакцинированного организма», – резюмировал Гинцбург.

Ранее сообщалось, что в России вакцина от COVID-19 прошла неофициальное тестирование на людях. По словам Гинцбурга, его сотрудники уже испытали на себе свою векторную вакцину от коронавируса. Учёный подтвердил, что опыт прошёл успешно, получен иммунитет без негативных эффектов для организма. Микробиолог подтвердил, что разработчики в условиях пандемии помимо прочего пытаются защититься от возможного заражения.

Статистика на 25 мая по коронавирусу в России и Москве

За последние сутки в 83 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 8 946 человек. Всего на территории РФ выявлено 353 427 пациентов с коронавирусом.

Днём ранее в России было зафиксировано 8 599 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, вчерашний прирост стал самым низким с 1 мая.

Статистика по коронавирусу по странам опубликована на этом сайте 

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