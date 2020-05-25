Неделя на рынке акций началась ростом

В понедельник Индекс Мосбиржи вырос на +1,79% до 2757,93 пунктов. Индекс РТС поднялся на +2,10% до 1213,41 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 19:43 мск стоила – 35,89 долларов за баррель (+2,16%). Российская валюта на этом фоне укреплялась - 71,62 рубля за доллар.

ФАС заинтересовалась сделкой по покупке «Открытие Холдингом» у «Лукойла» алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча». Иск о признании сделки недействительной подал антимонопольный орган. По мнению ФАС продажа акций прошла по цене более чем в два раза выше стоимости предприятия. Акции «Лукойла» тем не менее росли, подталкиваемые дорожающей нефтью (+1,80%) и ожидаемыми дивидендами. Акции других компаний сектора также торговались в плюсе: «Роснефть» (+2,59%), «Сургутнефтегаз» (обыкновенные +5,09%, «префы» +3,08%), «Газпром нефть» (+1,65%). При этом акции «Транснефти» падали (-0,38%).