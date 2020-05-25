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Неделя на рынке акций началась ростом

Москва, 25.05.2020
Последнюю весеннюю неделю российский рынок акций начал на подъеме. Индексы растут, нефть дорожает, рубль укрепляется. Однако кризис пока не миновал: премьер РФ Михаил Мишустин посоветовал россиянам не планировать летний отпуск заграницей, а общее число заразившихся коронавирусом в России превысило 350 тыс. человек.

В понедельник Индекс Мосбиржи вырос на +1,79% до 2757,93 пунктов. Индекс РТС поднялся на +2,10% до 1213,41 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 19:43 мск стоила – 35,89 долларов за баррель (+2,16%). Российская валюта на этом фоне укреплялась - 71,62 рубля за доллар.

ФАС заинтересовалась сделкой по покупке «Открытие Холдингом» у «Лукойла» алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча». Иск о признании сделки недействительной подал антимонопольный орган. По мнению ФАС продажа акций прошла по цене более чем в два раза выше стоимости предприятия. Акции «Лукойла» тем не менее росли, подталкиваемые дорожающей нефтью (+1,80%) и ожидаемыми дивидендами. Акции других компаний сектора также торговались в плюсе: «Роснефть» (+2,59%), «Сургутнефтегаз» (обыкновенные +5,09%, «префы» +3,08%), «Газпром нефть» (+1,65%). При этом акции «Транснефти» падали (-0,38%).

Котировки энергетиков вторую неделю подряд демонстируют восходящую динамику: «Ленэнерго» («префы» +5,61%), «Россети» (+5,57%), «ТГК-1» (+4,81%), «Интер РАО» (+3,61%), «МРСК Центра и Приволжья» (+2,80%).

Хуже рынка торговались акции «Мечела» (-0,17%), «Детского мира» (-0,17%) и банка «Санкт-Петербург» (-0,05%).

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