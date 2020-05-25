От региональной компании до глобального мейджора

Игорь Сечин утверждён советом директоров «Роснефти» на пост главного исполнительного директора еще на пять лет. Это прекрасный повод оценить, какой путь проделала компания за время, пока он занимает этот пост, то есть за последние восемь лет.

В контексте кризиса

Невозможно адекватно оценить развитие компании, не учитывая контекста, в котором оно происходит. Последние восемь лет были одними из самых тяжёлых в истории мировой нефтегазовой отрасли. Если в момент прихода Игоря Сечина на пост руководителя «Роснефти» в мае 2012 года смесь Brent стоила 110 долларов за баррель, то уже через два года цены начали падать. Это было началом первого из трёх крупных кризисов.

Одной из основных причин этого кризиса было перепроизводство чёрного золота, вызванное резким ростом добычи сланцевой нефти в США. За предшествовавшие глобальному спаду два года Штаты резко увеличили добычу на 2,3 млн баррелей в стуки.

К январю 2015 года чёрное золото подешевело более чем в два раза — до 47 долларов за баррель. А в начале 2016-го цены достигли дна — 28-29 долларов за баррель. Крупнейшие мировые игроки сократили инвестиции на сотни миллиардов долларов. Небольшие компании начали разоряться.

Выйти из кризиса помогла сделка ОПЕК+, заключённая в конце 2016 года. В силу своего масштаба «Роснефть» стала одним из основных действующих лиц соглашения о снижении добычи.

Цены стабилизировались, самоограничение России, Саудовской Аравии и примкнувших стран открыло окно на фоне растущего спроса, которое позволило оперативно распродавать колоссальные излишки запасов чёрного золота, накопленные в ходе кризиса. В 2018 году цены вернулись к комфортным для мировой нефтегазовой отрасли уровням — 80-85 долларов.

Но Соединённые Штаты, испытав шок во время кризиса, резко сократив производство нефти, с момента заключения сделки ОПЕК+ по октябрь 2018 года нарастили добычу на 2,5 млн баррелей в стуки. Это обесценило усилия Москвы и Эр-Рияда по стабилизации рынка. До конца 2018 года цены рухнули с 85 до 49 долларов за баррель. Но затяжного падения удалось избежать — страны ОПЕК+ вновь сократили производство. Цены вернулись в коридор 60-70 долларов.

В данный момент мировая нефтегазовая отрасль переживает третий кризис — самое сложное испытание за всю послевоенную историю.

Лидер мировой добычи

По объёму доказанных запасов «Роснефть» сегодня занимает лидирующее положение в мире среди публичных нефтяных компаний — 4383 млн т (по PRMS). В 2011 году этот показатель составлял 2519 млн т.

Согласно отчётности «Роснефти» за 2011 год, компания на тот момент уже представляла собой весьма заметную величину. Она нарастила добычу нефти на 3 млн т — до 122,5 млн т, и вышла по этому показателю на второе место в мире среди публичных нефтегазовых компаний. Но по итогам 2019 года производство нефти достигло куда более впечатляющего значения — 230,2 млн т.

Безусловно, на росте этого показателя сказались приобретения, которые совершила «Роснефть» за эти восемь лет — ТНК-BP и «Башнефть». Если мы посмотрим на показатели этих компаний на момент приобретения, то увидим, что ТНК-BP в 2011 году продемонстрировала 74,6 млн т собственной добычи нефти (84,4 млн т с учётом совместных проектов), а «Башнефть» в 2015-м — 19,9 млн т. Но даже с учётом этих данных, добыча «Роснефти» выросла.

При этом стоит учитывать негативное влияние, которое с 2017 года оказывала сделка ОПЕК+. Достаточно красноречивыми в этом смысле являются показатели 2016 и 2018 годов. Несмотря на сложное положение на рынке, которое ударило по рентабельности добычи во многих регионах мира (например, в США, Канаде и Норвегии), российская нефтегазовая отрасль продемонстрировала рекордный рост: в октябре добыча жидких углеводородов достигла 11,247 млн баррелей в стуки. В третьем квартале 2018-го страны ОПЕК+, опираясь на значительно возросший спрос на нефть, решились на увеличение производства. Россия установила новый рекорд: 11,6 млн баррелей в стуки. Основной вклад в него внесла «Роснефть».

Если в 2017 году добыча жидких углеводородов в компании составила 225,5 млн т, то в 2018-м этот показатель вырос до 230,2 млн т. Повторение этого объёма в 2019 году было связано исключительно с действующим ограничением в рамках сделки ОПЕК+.

За прошедшие годы компания усилила свои компетенции в области трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ). Вовлечение в производство ТРИЗов продлевает сроки эксплуатации традиционных месторождений «Роснефти» и повышает эффективность добычи.

Яркий пример — Самотлорское месторождение. За период 2008-2017 годов добыча нефти на этом месторождении упала на 10,5 млн т со среднегодовым темпом 5%. Прямые потери доходов бюджета государства, связанные с сокращением добычи, составили более 150 млрд рублей. С 2018 года были предоставлены налоговые стимулы (вычет к НДПИ в размере 35 млрд рублей ежегодно сроком на 10 лет). Налоговый кодекс зачастую не успевает за изменениями в структуре запасов. Льготы для ТРИЗов были одним из самых логичных изменений в его рамках. Добыча нефти была стабилизирована, а темп ее падения в 2018-2019 годах сократился до 1%.

Эффективность разработки месторождений повышается за счёт использования горизонтальных скважин (в том числе многозабойных) и многостадийного гидроразрыва пласта. Сегодня эти операции стали для компании обыденностью. При этом «Роснефть» использует цифровые технологии, повышающие эффективность бурения и добычи (к примеру, «Цифровое месторождение»).

Восточный вектор

За прошедшие годы «Роснефть» значительно увеличила экспортные поставки: с 69,9 млн т в 2011-м до 149,4 в 2019-м. При этом суммарный экспорт нефти из России в 2011 году составлял 242,1 млн т, а в 2019-м — 267,5 млн т.

Отметим также, что более 90% экспорта нефти и нефтепродуктов Роснефти из России в страны дальнего зарубежья — это поставки по долгосрочным контрактам (от года и выше).

За этот период значительно выросла роль китайского направления. Примечательно, что если в 2011 году «Роснефть» направляла 26,4 млн т по нефтепроводам в Польшу, Германию, Беларусь, Казахстан и Китай, то в 2019-м только в Китай трубопроводным транспортом было доставлено 40 млн т. А суммарный объём экспорта в КНР увеличился в 2019 году на 17% и достиг 58,3 млн т.

Сотрудничество с этой страной оказалось настолько перспективным, что нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий океан» был запущен на полную мощность в 2019 году. На десять лет раньше срока. В нынешних условиях этот факт становится особенно важным. В связи с резким падением спроса на нефть из-за пандемии COVID-19 резко сократилось количество свободных танкерных мощностей, а фрахт значительно подорожал. На этом фоне наличие мощных нефтепроводов, способных доставить необходимые объёмы сырья на ключевые рынки, оказывается важным преимуществом.

Глубина переработки

В 2011 году в России стартовала масштабная программа модернизации перерабатывающих мощностей. В этой области кроется одна из главных претензий, традиционно выдвигаемых в адрес «Роснефти»: «компания проводила модернизацию медленнее, чем другие крупнейшие игроки российского рынка». В данном случае также стоит обратить внимание на контекст.

Заметную долю среди активов «Роснефти» занимают старые НПЗ. К примеру, одно из крупнейших предприятий компании, Туапсинский НПЗ, было основано в 1929 году. У российских нефтяников оказались разные стартовые позиции, им требовалось провести разный объём работ для достижения целевых показателей, одним из которых являлся переход на производство моторного топлива пятого экологического класса (Евро-5).

«Роснефть» значительно увеличила глубину переработки в течение 2010-х годов. Так, если в 2013 году, по данным Минэнерго, этот показатель составлял 65,4%, то в 2019 он достиг 74,4%. То есть, за годы, на которые пришлись ценовые кризисы на нефтяном рынке, глубина переработки НПЗ «Роснефти» выросла на 9%. Иными словами, «Роснефть» проводила модернизацию не медленнее коллег. Она просто начала рост с менее выгодных позиций.

Безусловно, свою роль в росте глубины переработки сыграли перерабатывающие мощности, купленные в текущем десятилетии. Так, «Башнефть» являлась признанным лидером страны по этому показателю (84,8% в 2013 году). Но она перерабатывала относительно небольшой объём сырья — порядка 19,1 млн т (2015 год). Для сравнения, в 2011 году «Роснефть» направляла на свои НПЗ в России 51 млн т, а в 2019-м — 100 млн т (и ещё 10 млн т на зарубежные предприятия). То есть, «взнос» новых активов в общую долю был хоть и заметным, но не решающим.

Основные работы по модернизации закономерно затрагивали наименее развитые предприятия. К примеру, вышеупомянутый Туапсинский НПЗ увеличил глубину переработки с 54% в 2012 году до 66,1% в 2019-м.

Роснефть укрепляет свои позиции и на зарубежных проектах. Так, в Германии компания владеет долями в трех НПЗ, занимает третье место по объемам нефтепереработки, перерабатывая до 12,8 млн т нефти в год, и обеспечивает около четверти импорта нефти страны. «Роснефти» принадлежит доля в компании Nayara Energy Limited, владеющей вторым по размеру в Индии НПЗ Вадинар. Этот завод входит в десятку лучших НПЗ мира по индексу сложности Нельсона. По многим прогнозам, роль Индии в мировой экономике будет расти. А вместе с ней увеличится потребление углеводородов.

Продукты

Сами нефтепродукты также продемонстрировали качественный скачок за прошедшие восемь лет. Выше мы уже упоминали переход на производство топлива Евро-5.

В то же время компания освоила выпуск бензина с октановым числом 100 (АИ-100). Начала производить высокотехнологические масла третьей группы, которые ранее приходилось импортировать. В целом, «Роснефть» значительно расширила своё присутствие на российском рынке моторных и промышленных масел.

Это один из самых высококонкурентных, а потому один из самых показательных рынков, наглядно демонстрирующих возможности нефтепереработки. Продукция российских предприятий активно выдавливала импортные аналоги. Особенно показательно было развитие в премиальном сегменте: рост продаж российских масел в два раза снизил потребности в импортных продуктах.

Также «Роснефть» освоила производство модифицированных битумов, которые всё более активно используются в дорожном строительстве.

Вклад в бюджет

Выручка «Роснефти» в 2011-2019 годах увеличились с 2,7 трлн рублей до 8,7 трлн рублей. Чистая прибыль за тот же период возросла с 319 млрд рублей до 805 млрд рублей.

«Роснефть» первой среди крупных компаний начала направлять на выплату дивидендов 50% чистой прибыли. В 2011 году на эти цели направлялось 25% чистой прибыли (по МСФО). Если по итогам 2011 года выплаты на акцию составляли 7,53 рубля, то в 2019-м этот показатель вырос до 33,41 рубля. Цена акции, по данным Московской биржи, выросла с порядка 200 до 364,5 рублей.

По данным Минфина, общий объём доходов бюджета нашей страны составил 20,2 трлн рублей. Из них 7,92 трлн — нефтегазовые доходы. «Роснефть», по данным компании, перечислила в бюджет страны около 3,6 трлн рублей — 17,8% всех бюджетных поступлений.

Развитие компании за последние восемь лет значительно ускорилось. Притом множество задач приходилось решать в максимально сложных условиях, которые создавали кризисные явления на мировом рынке и санкционные ограничения. Сегодня «Роснефть» можно назвать глобальной энергетической компанией, ведущей деятельность в 23 странах мира.