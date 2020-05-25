Импортный бензин попал под запрет

На официальном интернет-портале правовой информации появилось постановление, которым кабмин вводит временный запрет на импорт топлива. Другой опубликованный там же документ предписывает снизить нормативы биржевых продаж нефтепродуктов в РФ. Нововведения вступят в силу через месяц после публикации, с начала нового налогового периода и коснутся правоотношений, возникших с 1 апреля 2020 года.

Полностью с текстами постановлений можно ознакомиться здесь:

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005250018?index=0&rangeSize=1

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005250036?index=1&rangeSize=1

Ранее СМИ писали о том, что трейдеры начали закупать бензин в Белоруссии, а дальневосточные – в Китае и Южной Корее по ценам гораздо более низким, чем на внутрироссийском рынке.

Уже тогда говорили о возможности введения запрета на ввоз бензина для защиты внутреннего рынка от дешевого импортного топлива. Теперь решение на правительственном уровне принято - запрет введен на импорт бензина моторного, авиакеросина, дизельного топлива с содержанием серы до 0,05%, судового топлива и газойлей с содержанием серы до 0,05% и до 0,2%. Ограничительные меры продлятся до 1 октября 2020 года.

Второе постановление касается снижения нормативов биржевых продаж нефтепродуктов в два раза. На период с 1 апреля по 30 июня 2020 года минимальная величина биржевых продаж автомобильного бензина класса 5 снижается до 5% от объема производства с ранее действовавшего норматива 10%, минимальная величина реализации на бирже дизельного топлива класса 5 устанавливается в размере 3% от объема производства вместо 6%.

Инициативу о введении подобных запретов и ограничений, отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, начали обсуждать еще тогда, когда нефтяные цены находились на минимальной отметке за последние 20 лет, а отечественные НПЗ необходимо было оперативно спасать. «Все мы знаем, что рыночные цены практически никак не влияют на стоимость бензина в стране: растут они или падают - разницы почти нет. Все дело в том, что в себестоимости топлива нефть составляет лишь около 30%, тогда как все остальное - это издержки нефтяников и налоги. Таким образом, переработка топлива крайне невыгодное занятие», – рассказывает он.

Еще несколько недель назад, напоминает аналитик, стоимость тонны АИ 92 составляла 35 тысяч рублей, при этом величина налоговых выплат превышала 20 тысяч рублей, плюс около 17 тысяч надо было заплатить по механизму демпфера. Как мы видим, компании совершенно никак не могут снизить розничные цены, ведь иначе им придется работать себе в убыток. Сейчас цены несколько увеличились: тонна АИ 92 стоит около 50 тысяч рублей, но отменять запрет на импорт в ближайшее время никто не будет. НПЗ представляют для страны не только стратегическую ценность, но и являются источниками налоговых поступлений в бюджет, да и задействовано в отрасли огромное количество людей. Возникни у нефтепереработчиков серьезные проблемы – они могут остаться без работы.

Импортный бензин может стоить на 15-20% ниже чем отечественный, указывает Николаев. Понятное дело, при наличии выбора с российскими компаниями никто иметь дела не будет. Подобный запрет является своеобразной услугой со стороны государства, которые помогают НПЗ выстоять, но взамен берут с них высокие налоги - в условиях карантина, когда поступления в бюджет упали до минимумов, крайне важно сохранить хоть какие-то доходы.

Вот и получается, что в отсутствие структурных изменений в экономике и снижения зависимости от сырья, бензин будет стоить дорого. Временное снижение нормативов биржевых продаж также направлено на поддержку цен за счет уменьшения предложения. Данный шаг способен навредить АЗС, но о них в условиях снижения налоговых поступлений думать будут в самую последнюю очередь. На фоне восстановления нефтяного рынка, прогнозируют в Академии управления финансами и инвестициями, стоимость бензина будет расти, и в ближайшие недели она должна вернуться до отметок в 42,52 рублей за литр АИ 92 и 46,40 за литр АИ 95.

Вообще же, обращает внимание ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, стоимость топлива в России слабо реагирует на изменение цен на нефть из-за того, что в себестоимости топлива большую часть занимают платежи в пользу государства: НДПИ, акциз, НДС. Доля налогов в себестоимости составляют более 50%. Стоит отметить, что в бюджете России нефтегазовые доходы составляют более 30%. Именно по этой причине в России дорогой бензин, и его цена не будет снижаться, несмотря даже на падение цен на нефть.

Таким образом, указывает эксперт, у нефтяников и государства сформировался своеобразный симбиоз. Государству выгодно поддерживать нефтяников, чтобы не лишиться основного дохода в будущем, а нефтяники, хоть и обложены значительным бременем, имеют иммунитет к любым проблемам. В кризисную минуту правительство обязательно придет к ним на помощь. Поэтому запрет на импорт топлива - это прямая защита своих интересов со стороны правительства. В свою очередь, также правительство дает заработать компаниям на внешних рынках, где топливо остается дорогим по сравнению с российским. Так, например, в кризис производители бензина вновь открыли для себя рынок Украины.

Примечательно, добавляет Иван Капустянский, что в текущий кризис внутренний рынок стал одной из отдушин для отечественных нефтяников. Они компенсировали свои выпадающие доходы на внешних рынках через розничные сети внутри страны, где цены на бензин не снижались вообще. Компенсация была небольшой, но тем не менее.

Проигравшей стороной от такого симбиоза остаются граждане, потому что для них цена никак не меняется ни в случае падения цен на нефть, ни в случае роста цен на нефть. Однако, чтобы рост цен на бензин не был совсем запредельным для граждан, правительство в прошлом году ввело демпфирующий механизм, который призван стабилизировать цены в случае роста цен на нефть. Этот механизм призван удерживать годовой рост цен на бензин в пределах инфляции.