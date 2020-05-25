Премьер РФ призвал россиян не ездить за рубеж

Глава кабмина России Михаил Мишустин обратился с призывом к россиянам не ездить за границу, поскольку ВОЗ пока не давала рекомендаций о снятии после коронавируса карантинных мер на курортах.

«Эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах разная, никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения вирусом», - цитирует «Интерфакс» выступление чиновника в ходе заседания совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Премьер предупреждает, что за несколько дней отдыха за рубежом можно «заплатить слишком большую цену», поэтому провести отпуск в России безопаснее по нескольким причинам.

Михаил Мишустин напомнил, что коронавирус попал в РФ именно из-за границы, а в России сейчас достигнуты «определенные успехи в борьбе с распространением инфекции».

В этой связи он подчеркнул, что нужно исключить угрозу завоза COVID-19 из-за рубежа, поскольку ряд стран, для которых доходы от туризма являются основными, уже пошли на смягчение мер, а также объявили об открытии курортного сезона этим летом. Премьер сообщил, что россияне могут испытывать сложности при возвращении домой из-за рубежа.

Глава кабмина пообещал, что с 1 июня в некоторых регионах РФ откроются профилактории с медицинской лицензией. А при благоприятной эпидемиологической обстановке российские курорты будут готовы принять всех желающих.